Este es el municipio de Aragón donde más barato sale comprar una casa: 720 euros el metro cuadrado

Los precios más bajos para comprar vivienda en España se concentran en varias comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia. Según un estudio del portal inmobiliario Idealista, los 20 municipios más baratos del país ofrecen viviendas por debajo de los 55.000 euros de media para una casa o piso de 100 metros cuadrados.

El ranking lo encabezan tres municipios de la provincia de Ciudad Real: Almadén, con un precio medio de 335 euros por metro cuadrado; Almodóvar del Campo, con 427 euros; y Socuéllamos, donde el metro cuadrado se sitúa en 460 euros. A continuación aparecen Leiro (Ourense), con 478 euros por metro cuadrado, y Villacañas (Toledo), con 479 euros, completando así el 'top 5' nacional.

Aunque fuera de ese grupo de cabeza, el municipio zaragozano de Caspe destaca como el más barato de Aragón, con un precio medio de 720 euros por metro cuadrado. Esta cifra es sensiblemente superior a la de los municipios más económicos de España, pero sitúa a Caspe como una de las opciones más asequibles dentro del mercado aragonés.

Por debajo de los 50.000 euros de media para una vivienda de 100 metros cuadrados también se encuentran otros municipios como Argamasilla de Alba (Ciudad Real), con 484 euros por metro cuadrado; Miajadas (Cáceres), con 487 euros; Villanueva del Arzobispo (Jaén) y Arroyo de la Luz (Cáceres), ambos con 490 euros; y El Carpio (Córdoba), con 491 euros el metro cuadrado.

Por encima ya de los 50.000 euros por un piso o una casa de 100 metros cuadrados aparecen Vélez Blanco (Almería), con 506 euros; Arbo (Pontevedra), con 510 euros; Corral de Almaguer (Toledo), con 513 euros; Moriles (Córdoba), con 516 euros; La Solana (Ciudad Real) y Abarán (Murcia), ambos con 523 euros; Íllora (Granada), con 528 euros; Llerena (Badajoz), con 540; Herencia (Ciudad Real), con 542 euros; y Beas de Segura (Jaén), con 549 euros el metro cuadrado.

Idealista ha dado cuenta también de los municipios más baratos en el resto de comunidades, según los precios que pedían los vendedores en su portal en noviembre.

En la Comunidad Valenciana es Ayora (Valencia), con 570 euros el metro cuadrado; en Castilla y León, Villablino (León), con 580 euros; en Cantabria, Campoo de Enmedio, con 655 euros; en Asturias, Tineo, con 668 euros; en Aragón, el ya mencionado, Caspe, con 720 euros; en Cataluña, Móra d'Ebre (Tarragona), con 747 euros; y en La Rioja, Alfaro, con 755 euros.

Por encima o muy cerca de los 100.000 euros de media por una vivienda de segunda mano de 100 metros cuadrados están los municipios más asequibles del resto de comunidades: en Madrid, Cadalso de los Vidrios, con 999 euros el metro cuadrado; en Navarra, Corella, con 1.002 euros; en Canarias, Gáldar (Las Palmas), con 1.302 euros; en País Vasco, Llodio (Álava/Araba), con 2.114 euros; y en Baleares, Lloseta, con 2.333 euros.