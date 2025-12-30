Sin nieve pero con tiempo gélido: Aragón entrará en 2026 con heladas en casi toda la comunidad

Si la Nochebuena y el día de Navidad estuvo pasado por agua en muchos municipios de Aragón, el cambio de año va a estar dominado por el tiempo estable. Ello no quiere decir que no vaya a hacer frío. Lo va a hacer y mucho. Tanto es así que la Nochevieja y las primeras horas del 2026 van a ser gélidas en prácticamente toda la comunidad.

Ese es precisamente la consecuencia del anticiclón que se va a instalar en la península: nubes sin amenaza de lluvia -ni tampoco nieve-, cielos parcialmente despejados, mayor sensación de frío y heladas generalizadas. Se mantendrán, eso sí, los bancos de niebla a primeras horas del día en algunas zonas, que podrían ser muy persistentes.

Así, un repaso por el territorio deja un mapa con máximas que no levantarán más allá de los 10 grados en ninguna localidad aragonesa durante el miércoles 31 de diciembre. Ese particular techo se dará durante las primeras horas de la tarde en localidades de la ribera del Ebro como Zaragoza, Caspe o Alagón. Fuera de ese eje, estarán cerca de esos valores en municipios de las Cinco Villas como Ejea o, ya en suelo oscense, Híjar o Alcañiz (9 grados).

El ambiente será especialmente frío en el resto del territorio. En la zona de Albarracín y el Maestrazgo destacarán los 5 grados de máxima en Calamocha, los 6 grados de Cantavieja o los 7 grados que alcanzarán en Valderrobres o Montalbán. El Teruel capital se llegará hasta los 8 grados.

Mientras, en Huesca dominará el frío generalizado durante la última tarde del año. Así será en la propia capital, donde apenas se tocarán los 6 grados, los mismos valores a los de Monzón o Barbastro, que serán solo uno o dos grados menos que los que se registrarán en Sariñena, Jaca (7ºC) o Sabiñánigo (8 ºC).

Noche gélida para recibir al 2026

No será un Año Nuevo marcado por la nieve, pero sí muy frío. Las temperaturas se desplomarán conforme se vaya acercando la medianoche y durante la madrugada del 1 de enero de tal manera que prácticamente todo Aragón viva sus primeras horas de 2026 con 0 grados o con valores negativos.

Dejando de lado la alta montaña, donde está previsto que se registren las temperaturas más crudas, como es lógico, con -8 o -7ºC en localidades como Benasque o Sallent de Gállego, será en el prepirineo, Maestrazgo, zona de Albarracín y puntos del Bajo Aragón donde se registren las mínimas más bajas.

Será el caso de los 4 grados bajo 0 que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se den en Cantavieja, o los -3ºC en Sabiñánigo o Alcañiz. Pero lo cierto es que distará poco del ambiente gélido del conjunto de Aragón. Se mantendrán en valores positivos, aunque por poco, las tres capitales de provincia, con 1 grado de mínima en Huesca, y puntos aislados de la ribera del Ebro como Caspe, Cinco Villas o sur de Huesca.

Durante el día del 1 de enero sí se notará un ascenso generalizado de las temperaturas con los termómetros de todos los municipios aragoneses ganando entre 2 y 4 grados respecto a la tarde del 31 y aproximándose o superando la barrera de los 10 grados.