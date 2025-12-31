Aragón quieren ser la Virginia de Europa: los centros de datos prometen seguir descargando sus ‘nubes’ en la comunidad

Aragón se ha llenado de nubes. Si 2025 ha sido el año en el que se han confirmado varios de los proyectos para instalar centros de datos en la comunidad aragonesa, 2026 será el año en el que muchos de ellos se consoliden mientras otros definen un futuro aún incierto. La comunidad aragonesa lleva un lustro siendo un lugar de lo más prolífico para este tipo de inversiones, que superan los 60.000 millones de euros y que ahondan en el objetivo de convertir Aragón en la «Virginia europea», como en su día dijo el presidente Jorge Azcón. Las dudas, eso sí, siguen apareciendo en algunos colectivos, especialmente ecologistas aunque también del sector primario, por la enorme cantidad de recursos (energía y agua) que demandan estos complejos tecnológicos.

En cualquier caso, en estos momentos es Amazon WebServices, la filial del gigante tecnológico norteamericano fundado por Jeff Bezos, que lleva desde 2022 operando en tres emplazamientos: Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Tres lugares que ya están ampliando su capacidad y que sumarán una cuarta ubicación en los próximos años en el polígono Empresarium de La Cartuja Baja.

Azcón durante la presentación de un proyecto de Microsoft. / JAIME GALINDO

Su principal competidor en el mercado, Microsoft, también ha proyectado ya tres campus en Villamayor de Gállego, La Muela y Zaragoza (junto a Puerto Venecia), que prevé tener a pleno rendimiento dentro de una década, aunque el funcionamiento empezará antes. Y tiene un cuarto suelo en barbecho, en el PTR, aunque por ahora parece poco probable que termine desarrollándolo.

Ambas multinacionales tecnológicas suman más de un tercio de la inversión total prevista en Aragón, con 15.700 millones comprometidos por AWS con sus ampliaciones y más de 7.200 por Microsoft. Juntos, de hecho, duplican el consumo energético de todo Aragón, ya que al 100% los de Jeff Bezos demandarán más de 10.300 gigavatios hora (GWh) y la compañía fundada por BillGates precisará de más de 10.500 GWh. En total, casi 21.000 GWh por los cerca de 10.000 que demandaron los hogares y negocios aragoneses en 2024. La potencia instalada de ambos será de 1.600 MW, en el caso de Amazon Web Services, y de 900 MW en el de Microsoft, aunque llegar a esas cifras depende de los concursos de acceso a la red eléctrica (aún sin fecha) y de la creación de nuevas infraestructuras digitales.

Goteo de proyectos

La tercera mayor inversión llegará de mano de un promotor local, Forestalia, con tres campus de datos en Botorrita, Magallón y Alfamén y una apuesta de 12.000 millones de euros. La potencia y la demanda eléctrica será muy similar a la de AWS y Microsoft, con 1.000 MW de potencia prevista por la compañía de renovables aragonesa, ahora en el ojo del huracán por los últimos casos de supuesta corrupción que incluso han llevado a algunos grupos políticos a paralizar el proyecto. Nuevamente, esa capacidad final dependerá de otros factores externos, pese a que por el momento ya tiene asegurados cerca de 300 MW.

El entorno de Zaragoza, el epicentro de los campus El incesante goteo de centros de datos que están llegando a la comunidad aragonesa de un tiempo a esta parte tienen como denominador común su preferencia por el anillo metropolitano y otras localidades del entorno de Zaragoza capital. La disponibilidad de grandes pastillas de suelos (la mayoría sin urbanizar) a precios competitivos, sumados a su ubicación en entornos con fácil acceso a las redes de fibra óptica, han provocado un auge de los proyectos anunciados en los últimos meses. El primero en llegar fue Amazon Web Services, que desde 2022 opera en Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, además de en Huesca, y su cuarto emplazamiento estará en La Cartuja, en el polígono Empresarium, ya dentro del término de Zaragoza. Su principal competidor, Microsoft, se instalará en Villamayor, La Muela y Puerto Venecia, y también compró suelo en el PTR, que de momento tiene aparcado. Villamayor es uno de los puntos más atractivos, con otro campus de Azora proyectado. ACS también barajó esta ubicación, aunque finalmente se decantó por La Puebla de Alfindén. Forestalia, la tercera mayor inversión, llegará a Botorrita, Magallón y Alfamén. Blackstone está ya instalándose en Calatorao y Box2Bit tiene previsto hacerlo en Cariñena, sin perder de vista Caltayud. La aragonesa Samca ha puesto su mirada en Luceni y la norteamericana Vantage, con dos socios locales (Atalaya y Posidonia) en otro epicentro, Villanueva. Repsol promueve otro en Escatrón y BWB está en Huesca.

Blackstone, a través de su filial QTS, se va a implementar en Calatorao y también va a demandar tanta energía como media comunidad, más de 5.000 GWh con sus ocho centros de datos, que tendrían una potencia instalada de 648 MW. En términos económicos, asegura que va a invertir 7.500 millones y promete una ampliación en el futuro que duplicaría esos números.

Un campus de centros de datos de Blackstone, el promotor en Calatorao. / QTS

Otro de los grandes nombres que está detrás de las nubes aragonesas es el de Florentino Pérez. Su multinacional, ACS, en alianza con Benbros, levantará sus centros de datos en La Puebla de Alfindén tras descartar emplazamientos en el polígono Malpica o Villamayor. Y aunque la inversión es más moderada (1.200 millones), su consumo será un 34% superior al de toda la provincia de Teruel, 1.134 GWh.

Box2Bit llegará a Cariñena de la mano de Capital Energy (3.400 millones y una posible segunda ubicación en Calatayud) y habrá otros dos proyectos con sello aragonés: el de Samca en Luceni (2.627 millones) y el de la norteamericana Vantage junto a Atalaya Generación y Posidonia Inversiones (3.200 millones en Villanueva de Gállego).

Asimismo, Aragón también tiene en cartera los proyectos de Azora, nuevamente en Villamayor en el más polémico de los centros de datos que han llegado a la localidad zaragozana (1.100 millones de euros) y el de BestWonder Bussiness en Huesca (230 millones). De cara al futuro, Repsol tiene planeado promover un campus en Escatrón, donde ya ha comprado 15 proyectos eólicos a Forestalia, y desde el Gobierno de Aragón se ha anunciado recientemente que hay otros cuatro data centers que no podrían construirse con el reparto energético actual aprobado por Madrid, el cual han recurrido.