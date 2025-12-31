Los aragoneses que iluminan la Nochevieja del edificio más alto del mundo: "Todos los grandes han pasado por aquí"

El faro de la Nochevieja en el Golfo Pérsico tiene luz aragonesa. El Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo, se prepara estos días para uno de los acontecimientos más esperados por los miles de turistas que cada año visitan este imponente inmueble de 828 metros de altura y 163 plantas que refleja durante todas las 365 noches la publicidad de grandes anunciantes que no quieren perder su escaparate. Shows que duran de uno a cinco minutos, que en Nochevieja pueden llegar a los diez y tras los que se esconde la firma de Beatriz Sin y Pablo Mayayo, dos zaragozanos que emigraron a los Emiratos Árabes Unidos hace ocho años y dan forma y contenido al día a día del rascacielos más grande del mundo.

"Estudié Publicidad y Relaciones Públicas, y en Zaragoza la verdad es que no me iba demasiado bien. Pero empecé en Saco Technologies (la empresa del zaragozano Miguel Fontgivell, que diseñó la videofachada del Burj Khalifa) y fuimos a Arabia a un proyecto que no terminó de funcionar. De ahí ya nos fuimos a Dubái, con el que ahora es mi marido, Pablo Mayayo, y aquí seguimos desde entonces", narra la zaragozana de 34 años, quien especifica que su trabajo es gestionar la parte técnica de la arquitectura visual del rascacielos. "CocaCola, Adidas... todos los grandes han pasado por aquí", añade.

"Los retos son muchos, aunque lo que más choca los primeros días es la altura. Porque se puede fundir un cable que está 100 plantas más arriba", dice Sin entre risas, antes de añadir que esa primera toma de contacto con el edificio sirve para "ubicarse". "La movilidad no es fácil porque es enorme", subraya. Ya en su cometido, que tiene su mejor reflejo en Nochevieja, la zaragozana incide en la dificultad añadida de la forma del Burj Khalifa. "Hay que adaptar todo, porque la parte de arriba es mucho más estrecha que las plantas inferiores y hay que coordinarse con otros elementos como las fuentes o los fuegos artificiales", indica.

Los zaragozanos Beatriz Sin y Pablo Mayayo, en una foto tomada desde el Burj Khalifa. / S. E.

En ese sentido, programan unos diez shows diarios con su equipo, que es de siete personas (cuatro en la oficina situada en la décimo octava planta del rascacielos y tres externos), de cinco nacionalidades diferentes. "Hay una lista de unos 22 y van cambiando cada tres o cuatro meses. Aunque en Nochevieja entran cinco nuevos de golpe, además del especial, que va aparte", señala Sin en una llamada telefónica desde Dubái. Además, detalla que las proyecciones se suelen ver desde que atardece, en torno a las 18.00 horas, hasta las 23.00 horas.

En cuanto a la vida en el Golfo Pérsico, pese a la nostalgia, Sin la califica de "muy cómoda". "En nuestra propia casa tenemos de todo, desde la piscina hasta el gimnasio, aunque sí es cierto que hay otras cosas que no haces, como irte de tapas", expresa la zaragozana, que sea como fuere admite que, de momento, "no nos planteamos volver". Por lo que, hasta que ese hipotético regreso se dé, dos zaragozanos seguirán iluminando el Año Nuevo a millones de personas desde el enclave más privilegiado del planeta.