Cinco consejos para proteger a tus animales del estrés en Nochevieja

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, la pirotecnia se convierte en un elemento habitual en muchas festividades, sobre todo en Nochevieja. Sin embargo, lo que para algunos es motivo de alegría, para muchos animales puede representar una fuente importante de estrés e incluso un riesgo para su bienestar.

Por ello, la veterinaria Nuria Gómez Constanzo de Clinicanimal, la red de centros veterinarios de Tiendanimal, comparte consejos prácticos para cuidar de nuestros animales, en especial de perros y gatos, que a menudo son quienes más lo sufren en estas fechas.

“Los perros y los gatos tienen un oído mucho más desarrollado que el de los humanos, por lo que los ruidos fuertes como los de la pirotecnia no solo les resultan molestos, sino que pueden generar miedo, ansiedad y conductas inesperadas como intentos de huida”, explica Nuria Gómez.

Consejos para que perros y gatos no sufran

Este estrés puede desencadenar síntomas como jadeo excesivo, taquicardia, vocalizaciones intensas, temblores e incluso agresividad o accidentes domésticos. Para evitar estas situaciones, la experta animal recomienda lo siguiente:

1. Crea un refugio seguro en casa

Habilita un espacio tranquilo donde el animal pueda sentirse protegido. Puedes usar una habitación con poca luz y su cama habitual. Añade mantas y juguetes que tus mascotas que reconozcan para que se sientan más cómodas.

2. Mantén ventanas y puertas cerradas

Cerrar todas las puertas y ventanas de tu casa ayudará a minimizar el ruido de los cohetes que viene del exterior. Además, con todas las salidas cerradas prevendrás posibles fugas si tú animal entra en pánico.

3. Recurre a música o sonidos relajantes

Tal y como recomienda la profesional Gómez Constanzo: “sonidos suaves o música especialmente diseñada para animales pueden ser útiles para enmascarar el ruido de los petardos”.

4. Evita reforzar el miedo

Si el animal muestra signos de miedo, es importante no sobreprotegerlo, ya que esto puede intensificar su ansiedad. En su lugar, actúa de manera calmada y transmite serenidad.

5. Consulta con un veterinario si el estrés es grave

En casos de ansiedad extrema, el veterinario puede recomendar soluciones específicas como feromonas, ansiolíticos o suplementos naturales que ayuden al perro o al gato a estar más tranquilo.

La prevención a tiempo, tu mejor aliada

Además de estos consejos, planificar con antelación es fundamental. “Si sabes que tu zona suele tener mucha pirotecnia en estas fechas, toma medidas desde días antes para preparar a tu mejor amigo y evitar situaciones extremas que pueden poner en riesgo su salud —aclara Nuria Gómez—. En el caso de los perros, no les des paseos durante las horas pico; por ejemplo, intenta programar su hora del paseo antes o después de la festividad. Esto ayudará a no encontrarnos de lleno con fuegos artificiales, petardos y otros tantos ruidos estridentes para el animal”.

“Estas prácticas no solo ayudarán a proteger la salud de perros y gatos, sino que también reforzarán el vínculo emocional con sus familias, garantizando unas celebraciones más seguras y tranquilas para todos”, concluye.