El Cupón Diario de la ONCE reparte en Calatayud 70.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado dos premios de 35.000 euros en Calatayud, en el sorteo celebrado este 30 de diciembre. Miguel Ángel Sánchez Cebrián, afiliado y vendedor de la ONCE en la localidad zaragozana de Calatayud, ha sido el encargado de repartir la suerte en su quiosco de Avenida Cortes de Aragón nº29, a través de su terminal de punto de venta.

Tal y como han dado a conocer en una nota de prensa desde la ONCE, Miguel Ángel ha expresado su entusiasmo por haber podido compartir esta alegría con sus clientes y espera que esto sea “un buen presagio para el sorteo extraordinario de mañana”. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras, otros 450 premios a las cuatro últimas y 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras, así como el reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Dichas fuentes recuerdan que los cupones de la ONCE son parte de los productos de “lotería social, segura, responsable y solidaria” de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para “neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito”.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.500 vendedores y vendedoras de la Organización, aunque también se pueden adquirir desde la página web y en establecimientos colaboradores autorizados.

