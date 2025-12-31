Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La felicitación de Navidad de una joven aragonesa a Pedro Sánchez: "Un detalle precioso, gracias de corazón"

El presidente del Gobierno ha compartido en sus redes sociales una postal navideña enviada por Ángela, una adolescente de Monzón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un reciente acto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un reciente acto. / EUROPA PRESS / FERNANDO SÁNCHEZ

Luis Alloza

Zaragoza

La Navidad es la última época del año que mantiene viva la tradición de enviar cartas y postales para felicitar las fiestas y el inicio del nuevo año. Los viajes de todas esas misivas tienen muchos destinos y uno de ellos también es el palacio de La Moncloa. Allí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sobre todo su equipo repasan "los cientos y cientos de cartas" que cada semana llegan hasta esos buzones. Una de ellas, en estas fechas señaladas, salió de Monzón e incluía una postal dibujada por Ángela, una joven aragonesa.

El propio Pedro Sánchez se ha hecho eco en sus redes sociales de este envío. "Cada semana llegan a La Moncloa cientos y cientos de cartas en las que los ciudadanos nos cuentan inquietudes, dudas y nos dan ideas sobre cómo mejorar nuestro país", introduce el presidente del Gobierno, antes de explicar "el detalle precioso" que le ha llegado desde la provincia de Huesca. Tal y como muestra Sánchez, "esta joven aragonesa ha pintado esta postal para felicitar el año y las fiestas de Navidad". El presidente del Gobierno enseña a cámara la postal, una estrella de colores, que incluye deseos positivos para él y su familia.

En la carta, que también muestra Sánchez, Ángela se presenta como una chica de 16 años que vive en Monzón con Paqui y Marcos, sus padres. "Me encanta pintar y exponer mis obras, pinto con la boca desde los seis años", cuenta la joven en su carta, en la que también destaca su afición "por la historia, en especial la historia de España" y de Monzón. Ángel también cuenta sus colecciones de muñecas y bolígrafos y su pasión por las plantas. La joven aragonesa acude a sus clases en casa, ya que por salud, por una discapacidad física, no puede acudir al centro para recibir esas enseñanzas junto sus compañeros.

"Es muy importante aprender de los errores del pasado para no volverlos a cometer en el futuro", reflexiona Sánchez, que se alegra "muchísimo" de que la joven aragonesa sea aficionada a la Historia. "Muchas gracias de corazón, un abrazo para ti y para tu profesora", completa el presidente del Gobierno.

El propio Sánchez anima a sus seguidores en redes sociales "a seguir enviando sus cartas" y se compromete a que él y su equipo "las seguirán leyendo, teniendo en cuenta vuestras opiniones y dándoles respuestas".

