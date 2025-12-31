Pilar Alegría defiende desde La Zaida una presidencia de Aragón "que no desaparezca en los días difíciles”

Si el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha elegido la localidad de Almohaja (Teruel) para dar su discurso de final de año, la secretaria general del PSOE Aragón y candidata socialista el próximo 8 de febrero, Pilar Alegría, ha escogido su localidad natal, La Zaida (Zaragoza), para ofrecer su particular contrarréplica, en un clima preelectoral, en la que se ha presentado como una alternativa de "diálogo y serenidad" que "defienda sus derechos".

Con un vídeo grabado y publicado en sus redes sociales pocos minutos después de que finalizara el del presidente de la DGA, la exministra ha "abierto su casa" para reclamar "una presidencia que escuche de verdad, que sume y que no divida, que recorra el territorio sin prisas ni artificios”.

Con la bandera de la "política basada en la cercanía", Alegría ha defendido la "serenidad, el diálogo y la convivencia" con una presencia "constante" en el territorio. "En mi casa, como en las vuestras, no me enseñaron a odiar, me enseñaron a escuchar, a dialogar y a tender la mano; que quien piensa distinto no es un enemigo, puede ser tu vecino, alguien con quien compartes calle y por eso para mí ningún aragonés es extraño, piense como piense", afirma la candidata del PSOE.

Alegría, continúa, sostiene que Aragón se sostiene "porque hay gente que cuida, que empuja" y, sobre todo, "no se esconde cuando llegan las dificultades". En esta línea, la socialista ha incidido en reclamar una presidencia "que escuche de verdad, recorra el territorio sin artificios, escuche de verdad y que no desaparezca en los días difíciles", en alusión clara con los reproches lanzados por los socialistas por la ausencia de Azcón en la gestión de catástrofes naturales como las inundaciones sufridas en amplias partes de la comunidad el pasado mes de julio.

"Por eso me duele ver una política que grita , que señala, que divide, que insulta y me duele porque Aragón no es eso. Aragón no es ruido ni bronca. Aragón es convivencia, esfuerzo, sentido común y respeto”, ha expresado la candidata del PSOE.

En este contexto, con un PP y Vox al alza en las encuestas, considera que las próximas elecciones representan una oportunidad para un proyecto colectivo que mire al futuro “con esperanza y ambición”, y señala que no desea “un Aragón resignado”, sino uno que “defienda sus derechos” frente a cualquier privilegio, apelando a una política basada en la serenidad y el respeto: "A la mentira le responderé con la verdad, a los bulos con datos y al ruido con serenidad".