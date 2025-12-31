Así ha sido 2025 en Aragón: los 12 hitos más importantes del año

Aragón apura las últimas horas de un 2025 que ha terminado con una tragedia en el Pirineo, con tres fallecidos en Panticosa por un alud, y con una convocatoria electoral, pero no han sido estas las únicas noticias del año. La vivienda, las inversiones, la inmigración, la crisis del Real Zaragoza... Estos son los 12 hitos más importantes que han ocurrido este año en la comunidad:

1. Un adelanto para dar estabilidad

La noticia política de 2025 y la que condicionará 2026 llegó cuando el año ya agonizaba. El pasado 15 de diciembre, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, convocaba las primeras elecciones adelantadas de la historia de la comunidad que se celebrarán el 8 de febrero. Un final abrupto para una legislatura más que inestable en el último ejercicio.

La ruptura de PP y Vox en el verano de 2024 tuvo consecuencias inmediatas, pero también efectos que se alargaron hasta que Azcón dijo que no había más por hacer. Sin presupuestos ni en 2025 y con negociaciones fallidas para 2026, el jefe del Ejecutivo autonómico activó un botón nunca antes pulsado en la comunidad.

La distancia entre la derecha y la ultraderecha es más amplia que nunca en la comunidad y se agrandará durante una campaña electoral en la que el PP soñará con no necesitar de Vox para hacerse de nuevo con las riendas de la comunidad.

En frente, el PSOE de Pilar Alegría, que dio en marzo el carpetazo definitivo a la etapa de Javier Lambán (fallecido el pasado 15 de agosto) para alinearse con las tesis de Pedro Sánchez. Alegría regresa a la política autonómica como secretaria general socialista y candidata a la presidencia de Aragón en un momento complicado para su partido.

En el resto de partidos, pocas novedades. No habrá frente amplio en las izquierdas, que sí han renovado sus líderes para el nuevo ciclo político de la comunidad.

2.Migración ya sin consensos

La crisis migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como la llegada de cayucos a Canarias están detrás del adelanto electoral en Aragón que ha trastocado todos los balances de fin de año. Como principal motivo de fricción entre Vox y los representantes del Gobierno de Aragón, la aplicación de los protocolos de acogida internacional han provocado refriegas de alto voltaje. Un conflicto en el que el Gobierno de España ha representado un papel distante mientras se ha reprochado su falta de transparencia en el traslado de personas.

Dentro de estos programas de acogida, el Ejecutivo autonómico ha recurrido el reparto de menores migrantes calificándolo de «imposición» y «acuerdo xenófobo» por considerar que no había tenido en cuenta la saturación de los recursos aragoneses y que no se le reclamaba la misma exigencia a todas las comunidades.

Personal de Cruz Roja atiende a un menor migrante no acompañado en Los Cristianos, Tenerife. GRAFCAN1197. LOS CRISTIANOS (TENERIFE) (ESPAÑA), 21/01/2025.- Un grupo de personas migrantes, entre ellos varios menores, es atendido por la Cruz Roja este martes en el puerto de Los Cristianos, después de que fueran rescatados por Salvamento Marítimo cerca de la isla de Tenerife. / Alberto Valdés / EFE

Por otro lado, los zaragozanos han visto como el perfil de las personas que se ven obligadas a dormir al raso ha cambiado con la incorporación de centenares de jóvenes sin papeles y sin permiso de residencia que no encuentran otra alternativa. Los servicios de acogida se han visto desbordados a pesar de los protocolos municipales. Una situación de abandono que los migrantes también sufren en otras zonas de Aragón, algo especialmente significativo durante la campaña veraniega de recogida de la fruta.

En las últimas semanas ha sido la dirección general de Turismo la que ha centrado las críticas tras dejar sin licencia a cuatro hoteles de la comunidad que alojaban a migrantes procedentes de estos programas. Lo que se entendió como una concesión a Vox finalmente ha terminado afectando a los propietarios, mientras los acogidos mantienen sus rutinas en los procesos de integración.

3.Un estadio provisional inédito

El Real Zaragoza ha vivido un 2025 histórico. No solo por sus malos resultados deportivos, que ha enderezado en el tramo final del año, sino porque, por primera vez en siete décadas, disputa sus partidos como local lejos de La Romareda. Concretamente, en el Ibercaja Estadio, un campo de fútbol modular único en España y prácticamente inédito en Europa que se construyó de cero en poco más de 100 días. El 8 de enero llegaron las primeras máquinas al Parking Norte de la Expo, un enorme solar que llevaba años abandonado y que debía urbanizarse. De esa tarea se encargó el grupo aragonés MLN, y la multinacional suiza Nussli llegó al terreno en marzo para comenzar la construcción de la mini Romareda.

En julio, la pastilla ya estaba urbanizada y el Ibercaja Estadio, bautizado así gracias a un patrocinio de la entidad bancaria aragonesa que se trasladará después a la nueva Romareda, ya contaba con los 20.000 espectadores que tenía proyectados. De hecho, tan solo pasaron 199 días desde que la primera máquina llegó al Actur y el Real Zaragoza disputó su primer amistoso, frente a su filial. Y a finales de agosto, contra el Andorra, llegó el estreno oficial.

Imagen del Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

2025 ha sido, pues, el año en el que se ha ratificado la exclusiva de este diario en marzo de 2024, cuando adelantó un plan b que suponía dejar La Romareda durante dos temporadas para acelerar los plazos y poder tenerla lista en 2027. La fecha final de obra está fijada el 15 de junio de ese año, aunque no es en absoluto descartable que haya que esperar unos meses más para el regreso a casa, pese a que las obras avanzan a buen ritmo. En cualquier caso, la sociedad mixta encargada de financiar el proyecto, que supera en global los 150 millones, se ha cubierto las espaldas y el Real Zaragoza podría permanecer por contrato, si así lo requiriese, hasta 2030 en el Actur, aunque ese extremo ni se contempla.

4. El fin de ansiadas infraestructuras

La eterna pelea de Aragón con el Gobierno central y con su propia Administración es la mejora de sus infraestructuras y conexiones. El balance de las peores carreteras de España es un mantra a borrar, en un año en el que se han agilizado por parte del ministerio y del Ejecutivo autonómico trámites y procesos para adecentar las conexiones por carretera en la comunidad.

Las autovías han dado alegrías a la comunidad en este 2025. La A-22 conecta por fin, desde inicios de octubre, las localidades de Siétamo y Huesca y vertebra aún más el norte del territorio español. «Un día muy importante» para el ministro de Transportes, Óscar Puente, encargado de inaugurar un tramo reclamado desde hace décadas por los vecinos e instituciones de la zona.

Otra vía de este tipo, la A-68, también abrió sus cuatros carriles en Mallén a finales de noviembre para terminar de conectar sin restricciones Zaragoza con Navarra. Otro desdoblamiento pedido por transportistas y ciudadanos desde hace muchos años, pero que tiene que afinarse con los accesos a Mallén. Su apertura definitiva se espera para la primera mitad del 2026.

Avances también en la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras. La conexión, fundamental para el desarrollo logístico, sigue superando trámites y cuenta con el compromiso de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Aragón, en un convenio firmado, de no frenarse y seguir cumpliendo sus hitos.

En tareas pendientes, el cercanías. La conexión entre Huesca y Zaragoza por esta vía vuelve al centro del debate político, con el rechazo del ministerio de Óscar Puente a la operación. Seguro reaparecerá en la campaña electoral. También el_Canfranc y las conexiones con_Francia. La vuelta del Canfranero a su recorrido, poco antes del verano, y el avance de los estudios y las consultas al otro lado de los Pirineos aviva la llama de la infraestructura.

5.Doble ración de centros de datos

Aragón ha vivido en 2025 uno de esos ejercicios que marcan época. Un año de anuncios de inversión a gran escala, cifras de muchos ceros y proyectos que van a redibujar el perfil económico de la comunidad, que se ha convertido en un nodo estratégico donde confluyen industria, energía y datos.

El mayor foco se ha situado en Zaragoza y su entorno, epicentro del desembarco de los centros de datos. Proyectos promovidos por gigantes internacionales y de empresas capital aragonés —con iniciativas como las de Microsoft, Blackstone , Vantage, Azora, ACS, Samca o Forestalia— han colocado a Aragón en la liga europea de la economía digital. Inversiones milmillonarias que anticipan actividad, consumo energético y también un debate abierto sobre el modelo productivo que se está construyendo.

En paralelo, la industria agroalimentaria, ha dado un golpe en la mesa. El proyecto CLAVE del Grupo Costa, con casi 900 millones de euros comprometidos, refuerza el peso del sector. A ello se suma el empuje de la automoción, con la gigafactoría de baterías impulsada por CATL y Stellantis como pieza clave de futuro.

John Elkaan y Robin Zhen, presidentes de Stellantis y CATL, firmaron en diciembre de 2024 la creación de la 'join venture' para la gigafactoría de baterías en Aragón. / STELLANTIS

Teruel, por su parte, también ha acaparado importantes anuncios empresariales. El constante crecimiento de su aeropuerto industrial y la apuesta de Solarig por el combustible sostenible para aviación en Platea, con un proyecto que supera los 1.000 millones de inversión, son dos ejemplos de ello.

Más allá del volumen, 2025 constata la capacidad de Aragón para atraer inversiones. Desde el Gobierno autonómico aseguran que en el próximo ejercicio van a seguir llegando más empresas tecnológicas, en busca de «un ecosistema» vinculado al sector. A partir de ahora, el reto está en ejecutar los proyectos anunciados y convertirlos en industria real y empleo estable, dentro de los plazos estimados por cada una de las firmas promotoras de estas iniciativas. Ahí se jugará la partida decisiva.

6.Precios al alza, oferta escasa

El mercado de la vivienda en Aragón ha consolidado en 2025 un escenario de fuerte tensión marcado por el encarecimiento sostenido de los precios, una actividad elevada en compraventas y una oferta de obra nueva insuficiente.

El precio medio de la vivienda ha alcanzado máximos de la última década, con subidas cercanas al 8% interanual. Zaragoza capital supera ya los 2.100 euros por metro cuadrado, mientras que la vivienda nueva, mucho más escasa, se mueve en niveles aún más elevados. El alquiler ha seguido la misma senda, con precios históricos en Aragón.

Pese a este encarecimiento, la demanda no afloja. El número de compraventas se mantiene en niveles históricamente altos, con cerca de 18.500 operaciones en los últimos doce meses. Zaragoza concentra más del 70% de la actividad, aunque Huesca y Teruel también presentan una evolución positiva.

El principal desequilibrio se encuentra en la oferta. La construcción de obra nueva ha caído con intensidad, con fuertes descensos en viviendas iniciadas y visados. La demanda supera con claridad a la futura oferta, empujando los precios al alza y prolongando la tensión del mercado.

7.Zanjas y muchas cintas que cortar

En los últimos años, aupado por el aumento de los ingresos, el Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza ha incrementado el ritmo inversor a un ritmo pocas veces visto. Para 2026 el consistorio tiene previsto destinar hasta 200 millones a obras en calles y equipamientos, unas cantidades que permitirán acometer al mismo tiempo la reforma de grandes bulevares como el Coso y la avenida Valencia.

En lo que se refiere a equipamientos, a lo largo de este próximo año terminarán las obras del centro cívico Vía Hispanidad y deberán comenzar las de las piscinas de La Almozara y el Distrito Sur, dos centros deportivos municipales que deberán estar acabados, al menos parcialmente, en el primer trimestre de 2027, antes de las elecciones. También se iniciarán próximamente los trabajos para levantar la escuela municipal infantil de Arcosur.

Aspecto actual del nuevo Gol Sur de La Romareda. / Pablo Ibáñez

Antes, justo después de Reyes, comenzarán a brirse zanjas en la avenida Valencia, en unas obras que se van a prolongar a lo largo de todo el 2026 y que van a comprometer la movilidad entre Delicias y el centro de la ciudad. A estas obras se van a sumar además las de todo el entorno del Portillo, que se van a compaginar.

Este año que comienza también será determinante para el proyecto que va a marcar el presente mandato: La Romareda. Si a lo largo de los próximos meses no se acumulan retrasos, la alcaldesa podrá hacer realidad su promesa de inaugurar el estadio en el verano de 2027, un año en el que también lucirán renovadas las riberas del Huerva y las naves de Giesa.

8.El año de las bajas emisiones

En el ámbito de la movilidad, la capital aragonesa despide el año con el reto de hace efectiva su zona de bajas emisiones, un camino al que tambié se le sumará Huesca y debería afrontarse con más ambición de la demostrada hasta el momento. Este cambio respecto a los combustibles fósiles coincide con un uso récord del transporte público y especialmente de las bicicletas eléctricas en Zaragoza.

En el horizonte, la capital sigue debatiendo sobre la expansión del tranvía. Tras alcanzar los 30 millones de usos, los expertos abogan por mantener vivo el viejo proyecto de crear un nuevo trazado que una los barrios del este con el oeste y por ampliar el uso del transporte sobre railes con una ampliación de la primera línea. Igualmente se comienza a valorar la necesidad de un sistema de Cercanías propio y ambicioso que diera respuestas a la expansión industrial que se espera en la ciudad con la creación de la nueva fábrica de baterías de Figueruelas. Un servicio que serviría también para articular el eje con Huesca. Esas incorporaciones transformarían el mapa de la movilidad y realmente se podría plantear una reducción significativa de la dependencia del coche privado.

9.Un alud mortal golpea el monte

El año ha acabado de la peor manera, con la muerte de tres montañeros expertos en una alud que les sorprendió en el pico Tablado, en Panticosa. La montaña se cobró la vida del conocido pediatra Jorge García-Dihinx, de su mujer, Natalia Ramón, y de un irundarra de nombre Eneko Arrastua mientras realizaban esquí de montaña.

Se cierra así un año con historias tan trágicas como el asesinato machista de Eugenia Mercedes, el saqueo del cementerio de Torrero o el juicio contra el conductor (ebrio y drogado) que mató a Luismi. «Mi madre no tuvo una vida fácil. Ha sido muy trabajadora desde pequeña y muy independiente. Siempre le ha gustado ayudar a los demás», decía la hija de Eugenia Mercedes tras su asesinato en la calle Privilegio de la Unión.

La puerta del domicilio de Eugenia, asesinada por su pareja este martes, en Zaragoza. / JAIME GALINDO

El año deja dos asesinatos en dos bares de Las Delicias a los que apenas separan 170 metros, un atrincheramiento en La Magdalena, seis denuncias a un profesor de Corazonistas por presuntas agresiones sexuales a sendos alumnos de Educación Infantil, varios muertos en el incendio de sus viviendas o en sus residencias (Domus Vi Zalfonada), oleadas de atracos en salones de juego, la absolución de una madre para quien se solicitaba la prisión permanente revisable al acusarle de asfixiar a su bebé en el hospital y hasta diez juicios con jurado popular.

También se han celebrado este 2025 juicios tan mediáticos como el juicio contra la Diabla, el juicio contra la ‘Manada’ de Zaragoza, el juicio contra Ignacio Magaña (PSOE), el juicio contra el polémico alcalde de Aguarón, el juicio contra el expresidente del Campo de Cariñena...

10. El Zaragoza se salva ‘in extremis’

El año 2025 empezó muy torcido deportivamente para el Real Zaragoza. Víctor Fernández había dimitido de manera irrevocable en diciembre de 2024 sacudiendo los cimientos del club por el impacto que supuso su despedida. El adiós del aragonés no era el adiós de un cualquiera, sino de un símbolo. Víctor se marchó preso de la impotencia. El equipo estaba lejos de sus objetivos: pelear por las seis primeras posiciones y el ascenso a Primera División. Sin embargo, todo lo que vino después fue mucho peor.

El elegido para tomar el relevo en el banquillo fue Miguel Ángel Ramírez, cuya etapa fue catastrófica. En diez partidos hundió al Real Zaragoza y lo dejó coqueteando con la zona de descenso, destrozado futbolísticamente y desde el punto de vista anímico. En diez partidos, Ramírez solo fue capaz de sumar siete puntos. Fue destituido tras una derrota en Almería. A la llegada del equipo al aeropuerto, el entrenador canario se escondió detrás de una capucha. Otra vez, que ya había sucedido en alguna ocasión en esta larga etapa en Segunda, el Real Zaragoza volvía a afrontar los últimos meses de Liga en medio de un gran aprieto. El club acertó fichando a Gabi para buscar la salvación, algo que logró a falta de una jornada y sin nada que sobrara. Por ello, la SAD apostó por la continuidad del técnico madrileño para la campaña 25-26. Fue un gran error que metió al equipo en otro agujero negro del que todavía no ha salido con Sellés.

11.La Supercopa del Casademont

El Casademont femenino es todo un fenómeno social y deportivo que, año tras año, ha ido consolidando una implantación mayor en la ciudad y añadiendo éxitos deportivos a su palmarés, colocando a Zaragoza en la cima del deporte español. En 2025, el equipo entrenado por Carlos Cantero y capitaneado por Mariona Ortiz volvió a levantar un título, algo que ya había hecho con la Copa de la Reina de 2023 en el Príncipe Felipe, una efeméride para la historia. También en tierras aragonesas, el Casademont conquistó la Supercopa de España en una competición que se disputó en el Palacio de los Deportes de Huesca.

Las jugadoras del Casademont hacen piña antes del duelo ante el Araski / Miguel Ángel Gracia

En la final, el Valencia mordió el polvo ante el vendaval de juego zaragozano (68-79). 2025 ha sido un buen año para el Casademont, consolidado totalmente entre la élite del baloncesto europeo. El equipo estuvo a punto de clasificarse para la Final Six de Zaragoza, que ganó el Praga, pero perdió con el Bourges en la eliminatoria decisiva. En la Copa cayó en semifinales con el Perfumerías Avenida y alcanzó la final de la Liga, en la que fue derrotado por el todopoderoso Valencia.

12.Locura por la música en vivo

La locura por la música en directo sigue creciendo y 2025 ha sido un año en el que muchos artistas nacionales de primer nivel se han prodigado y han detenido sus giras en Zaragoza, que ha sido testigo de conciertos antológicos, que, además de quedarse en la memoria de los que asistieron, muchos de ellos pasarán a la historia de la ciudad. Amaral, fiel a sus compromisos con Zaragoza, ofreció un doble concierto para presentar su último disco, Dolce vita, en un año en el que también Bunbury regresó a su ciudad con El huracán ambulante para firmar un concierto de otro nivel. El trío de artistas aragoneses de más caché en la actualidad lo completa Kase.O, que hace apenas diez días, selló su gira en el pabellón Príncipe Felipe y lo hizo por todo lo alto, con un show en el que contó con invitados estelares (Albert Pla y Zatu, entre otros) y la reunión de Violadores del Verso.

Enrique Bunbury, durante su actuación en el Príncipe Felipe / Miguel Ángel Gracia

Pero más allá de artistas locales (aunque de trascendencia universal), Zaragoza no se perdió en este 2025 que se va la gira de despedida de Joaquín Sabina (también ofreció un doble concierto para decir adiós a su público aragonés), la vuelta de Chayanne a Europa, Mora, Leiva, Loquillo, Manolo García (brillante en la sala Mozart) y Fito y Fitipaldis, entre otros muchos. Y cómo no, Juanjo Bona fue profeta en su Zaragoza con nada más y nada menos que tres conciertos (dos en el Teatro Principal y uno en la sala Mozart).