Alejandro Nolasco repite como candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón

La formación de ultraderecha repite candidato en los comicios del 8 de febrero tras acusar al PP de forzar el adelanto electoral para frenar el crecimiento de Vox y lograr una mayoría alternativa con Aragón Existe y el PAR

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco (izqda), y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una reunión para acordar los presupuestos de 2026 / JAIME GALINDO

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco (izqda), y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una reunión para acordar los presupuestos de 2026 / JAIME GALINDO

Iván Ruiz Jiménez

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El líder de Vox en Aragón, el turolense Alejandro Nolasco, será de nuevo el cabeza de lista de la formación de ultraderecha para las próximas elecciones autonómicas en Aragón del 8 de febrero. Nolasco, de 34 años, ya fue vicepresidente del Gobierno de Aragón tras el acuerdo de las dos formaciones de derechas en las elecciones autonómicas en mayo de 2023, cargo que mantuvo hasta julio del pasado 2024, cuando la formación ultra escenificó una ruptura con el PP saliendo de todos los gobiernos autonómicos si no respaldaban su política anti inmigratoria.

De esta manera, Nolasco vuelve a repetir como candidato de Vox en Aragón, en un contexto en el que las encuestas le dan, en este momento, un crecimiento de 4 escaños, pasando de 7 diputados a 11, aunque podrían no ser claves para Azcón si Aragón Existe mantuviera sus 3 parlamentarios.

La falta de entendimiento entre PP y Vox para lograr unos presupuestos para 2026 fue la razón que esgrimió Azcón para disolver la Cortes y adelantar los comicios por primera vez en Aragón, aunque desde Vox negaron la mayor, asegurando que en ningún momento se les presentó "un proyecto real de presupuestos", sino "unas 30 diapositivas de PowerPoint" que no contenían ni el techo de gasto ni las cuentas en las Cortes.

En este sentido, acusaron a su antiguo socio de gobierno de utilizar una maniobra premeditada y "maquiavélica" con el objetivo de "aprovechar el momento de debilidad del PSOE, frenar el crecimiento de Vox y reforzar una mayoría alternativa con Aragón Existe y el PAR".

Entre otros cargos que ha ostentado el turolense están las portavocías de Vox en el Ayuntamiento de Teruel y de la comarca turolense entre 2019 y 2023. Actualmente, es el portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, presidente provincial de la formación en Teruel y vocal del Comité Ejecutivo Nacional.

