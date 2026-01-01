Chunta Aragonesista y Verdes Equo firman un acuerdo de colaboración para las elecciones de Aragón del 8F
Las dos formaciones apuestan por "dar esperanza a la ciudadanía aragonesa" pese al "ruido"
La secretaria territorial de CHA en el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, y el secretario de Organización de este partido, José Ramón Ceresuela, junto con los co-portavoces de Verdes Equeo-Partido Verde de Aragón, Silvia Mellado y Jorge Luis Bail, han presentado este miércoles el acuerdo alcanzado de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026. Han apostado por "dar esperanza a la ciudadanía aragonesa" pese al "ruido", en palabas de Ceresuela.
Villagrasa, por su parte, ha desgranado un acuerdo político y programático que no constituye una coalición electoral, pero mediante el cual el Partido Verde apoyará en las próximas elecciones a Cortes de Aragón las candidaturas de Chunta Aragonesista, recomendando el voto a las mismas, participando en diferentes actos electorales y realizando propuestas programáticas, "un importante acuerdo que irá más allá del 8 de febrero, que nace de la necesidad que nos han trasmitido los aragoneses y las aragonesas, para trabajar por unas líneas comunes y donde Chunta Aragonesista demuestra una vez más la capacidad de sumar intereses que para la defensa de Aragón".
Silvia Mellado ha incidido en que "en la situación que estamos más que nunca hay que apostar por la política, y este acuerdo representa una alternativa política real y honesta, una esperanza para dar respuestas que funcionen pensando en Aragón".
Las propuestas programáticas están basadas en un decálogo que reúne diez principios y compromisos políticos para cuidar la vida, el territorio y a las personas, dando respuesta desde la ecología política a problemas reales como el agua, la vivienda, la vida en los pueblos, el empleo, la energía, los cuidados y el cambio climático. "No es una carta a los Reyes Magos, es una hoja de ruta realista para solventar los problemas de la gente", ha concluido Jorge Luis Bail.
