El absentismo laboral crece en Aragón hasta el 6,7% en el tercer trimestre

El absentismo laboral ha crecido en Aragón hasta el 6,7% durante el tercer trimestre del año que ahora termina, una décima más que la media nacional --6,6%--. En concreto, la tasa de absentismo en la comunidad ha registrado un incremento interanual de tres décimas en el tercer trimestre. Así lo refleja el informe elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa se situó en el 5,2% en el tercer trimestre, aunque en este caso en línea con la media nacional (5,2%). El aumento interanual en absentismo IT ha sido de tres décimas.

El informe de Randstad Research destaca que los niveles de absentismo de los empleados en sus puestos de trabajo han repuntado ligeramente durante el último ejercicio analizado y, un trimestre más, se mantienen en tasas elevadas. A nivel nacional, el absentismo se situó en el tercer trimestre de este año en el 6,6% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del tercer trimestre fue del 5,2%, dos décimas superiores a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior.

Se puede realizar una aproximación del volumen de trabajadores que se ausenta de su puesto de trabajo si se tiene en cuenta que en el tercer trimestre del año el número de ocupados según la EPA ascendía a 22,39 millones de personas. Así, los niveles de absentismo apuntados suponen que 1.477.549 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.164.129 se encontraban de baja médica. Es decir, algo más de 313.400 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica a lo largo del primer trimestre de 2025, un 21,2% del total de personas que no fueron a trabajar.

"El absentismo laboral sigue estancado en niveles altos, lo que lo convierte en un problema serio para las empresas españolas, afectando directamente a su productividad y costes, y perjudicando también su competitividad. La reducción observada en el tercer trimestre no debe invitar al optimismo, se debe a factores estacionales y en el cuarto trimestre del año volverá a subir, sin ninguna duda", ha señalado el director de Randstad Research, Valentín Bote.

¿Cuáles son los sectores con más absentismo?

Entre los tres grandes sectores económicos, en el tercer trimestre de 2025, la industria es el que concentra un mayor absentismo, con el 7,2% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 6,6%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,7%. En el análisis del absentismo por IT, los datos varían desde el 5,6% en la industria, el 5,2% en los servicios y el 4,7% en la construcción.

Así, las actividades que presentan un mayor absentismo son Actividades postales y de correos (11%), Servicios a edificios y jardinería (11%), Actividades de juegos de azar y apuestas (10,6%) y Actividades de servicios sociales sin alojamiento (10,5%). Por el contrario, las actividades con menor absentismo son Actividades relacionadas con el empleo (3,1%), Actividades jurídicas y de contabilidad (3,1%), Programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática (3,3%) y Edición (3,3%).

Por comunidades autónomas, Murcia y Canarias son las que registran un mayor absentismo en el tercer trimestre de 2025, con un 9,2% y 8,5%, respectivamente. Tras estas dos comunidades, se sitúan Cantabria (8,2%), Galicia (8%) y País Vasco (7,9%), todas ellas muy por encima de la media del conjunto del mercado laboral. Los menores niveles de absentismo se dieron en Comunidad de Madrid (5,7%), Baleares (5,9%), La Rioja (6%) Castilla-La Mancha (6,1%) y Andalucía (6,3%).

Las comunidades autónomas donde más ha aumentado el absentismo han sido Murcia, con 2 puntos; Cantabria, con 1,2 puntos; Asturias, con 0,5 puntos, y Canarias y Galicia, ambas con un alza de 0,4 puntos. Aragón se sitúa en el grupo de regiones con un aumento moderado del absentismo (+0,3pp), junto con Andalucía (+0,3pp), Comunidad Valenciana (+0,3pp) y Madrid (+0,3pp).

Solo una comunidad autónoma ha registrado un descenso del absentismo: La Rioja, de seis décimas, hasta el 6%. Por su parte, Castilla-La Mancha (6,1%) y Castilla y León (6,6%) no han registrado variaciones en los niveles de absentismo.