Aramón despide 2025 con una Nochevieja histórica: las campanadas llegan por primera vez a la nieve con Sandra Barneda y Xuso Jones

El Grupo Aramón ha despedido el año 2025 con un evento sin precedentes que ha llevado la magia de la montaña y la nieve a los hogares de Telecinco y Cuatro. Por primera vez, las campanadas de una televisión nacional se han retransmitido desde una estación de esquí, convirtiendo a Formigal-Panticosa en el escenario de una Nochevieja histórica.

La retransmisión tuvo lugar en Marchica, el emblemático après-ski de la estación, que acogió una celebración única presentada por Sandra Barneda y Xuso Jones y emitida en directo a través de las dos cadenas principales de Mediaset España. Un hito que sitúa a la nieve en el centro de la Nochevieja y refuerza el posicionamiento de Aramón como referente en experiencias innovadoras vinculadas al ocio y la montaña.

El programa arrancó con una espectacular bajada de antorchas en la que más de 200 esquiadores descendieron por las pistas iluminando la montaña, creando una imagen icónica que dio inicio a la retransmisión. Tras este momento, los presentadores realizaron su entrada en trineo hasta el escenario principal de Marchica, desde donde dieron la bienvenida al año 2026 en un entorno natural único.

Desde primera hora de la tarde, artistas como Carlos Jean y Luc Loren animaron la estación con sesiones que hicieron vibrar al público. Tras las campanadas, la celebración continuó con cotillón, uvas y una fiesta que se prolongó hasta la madrugada. Además, para completar la experiencia, Aramón ofreció una propuesta gastronómica exclusiva a través del pack “Delivery Campanadas”, diseñado para que los asistentes pudieran disfrutar de la Nochevieja sin preocupaciones.

“En Aramón trabajamos para que cada visita a nuestras estaciones sea especial. Retransmitir las campanadas desde Marchica, con Sandra Barneda y Xuso Jones, y comenzar la noche con una bajada de antorchas histórica, es un hito que refuerza nuestra apuesta por ofrecer experiencias únicas en la nieve”, afirmó Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón.

Montaña, música, gastronomía y emoción se unieron para despedir el año de una forma diferente y memorable. Marchica y Formigal-Panticosa se consolidan, como un referente del ocio invernal, demostrando que la Nochevieja también puede vivirse, por primera vez, desde la nieve.