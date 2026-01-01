Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primer bebé del año en Aragón se llama Elena y ha nacido en el hospital de Barbastro

A las 1.18 horas ha llegado al mundo la primera turolense y, a las 1.30 horas, la primera zaragozana en el Miguel Servet

El hospital de Barbastro, en una imagen de archivo.

El hospital de Barbastro, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El primer bebé del año nacido en un hospital público de Aragón se llama Elena Cortina Gistau. Ha nacido en el hospital de Barbastro (Huesca) pasados unos segundos de las 0,00 horas de este 2026. Ha pesado 3.250 gramos y mide 48,1 centímetros.

A las 1.18 horas ha nacido la primera bebé del año en los hospitales públicos de la provincia de Teruel, en el Obispo Polanco de la capital turolense. Ha pesado 3.380 gramos.

Unos minutos más tarde, a las 1.30 horas, ha nacido el primer bebé en los hospitales públicos de la provincia de Zaragoza, también una niña, en el Hospital Materno Infantil Miguel Servet, y ha pesado 3.360 gramos.

En el Hospital de Alcañiz, la primera bebé ha nacido a las 4:45 horas. Ha pesado 2,855 Kg.

