La primera bebé de 2026 en España ha nacido en Barbastro: "Ha sido toda una sorpresa"
La niña ha llegado al mundo segundos después de las campanadas y se llama Elena Cortina Gistau
La primera bebé de 2026 en España ha nacido en el hospital de Barbastro (Huesca) y se llama Elena Cortina Gistau. Ha sido también el primer nacimiento del año en un hospital público de Aragón. "Ha sido toda una sorpresa que haya sido la primera en nacer", ha expresado Cristina Gistau, madre de la pequeña oscense, que ha tenido un parto largo. El padre de la niña es Carlos Cortina.
La niña ha llegado al mundo pasados unos segundos de las 0.00 horas de este 1 de enero de 2026, ha pesado 3,25 kilos y mide 48,1 centímetros. "Estamos muy muy felices, sobre todo de que Elena sea una bebé sana y de que estamos muy bien las dos", ha compartido la madre, que se ha mostrado muy agradecida a todo el personal del hospital de Barbastro, a su servicio de maternidad y especialmente a los profesionales que le han atendido durante la noche.
A la 1.18 de la madrugada ha nacido la segunda bebé de Aragón, y la primera turolense, en el Obispo Polanco. Ha pesado 3,38 kilos. La tercera aragonesa en llegar al mundo este año ha sido Cala Royo Iglesias, que a la 1.30 de la madrugada ha nacido en el hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza, siendo la primera niña en nacer en la capital aragonesa en 2026. "Me dieron de fecha estimada el 30 o 31, y así ha sido", ha expresado feliz Beatriz Iglesias, su madre. La niña ha pesado 3,36 kilos.
En el hospital de Alcañiz, la primera bebé ha nacido a las 4.45 horas. Ha pesado 2,855 kilos.
