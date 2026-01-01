El pueblo de Teruel ideal para visitar en invierno: tiene nombre de postre y está al lado de una estación de esquí

Pocas veces puede ser tan acertado decir que hay un pueblo que hace la boca agua de todos los amantes de los dulces más típicos de España. Cada pueblo tiene un encanto característico que lo hace especial, aunque no son muchos los que tienen nombre de postre.

Alejado de los grandes focos de los pueblos más famosos de Teruel (Albarracín, Mora de Rubielos, Utrillas o Cantavieja) encontramos una localidad con un nombre peculiar que hará las delicias de los más golosos. Torrijas, en honor al célebre postre consumido en Semana Santa y Cuaresma, se encuentra en el corazón de la comarca Gúdar-Javalambre cerca de la frontera de Aragón con la Comunidad Valenciana.

Cercanía con la estación de Javalambre

Más allá de su nombre, Torrijas tiene un encanto único que crece aún más durante el invierno, cuando todo se suele cubrir de nieve. Está ubicado a 1.359 metros de altura y es un destino ideal para aquellos que busquen paz y tranquilidad y también para los más apasionados de los deportes de nieve, ya que se encuentra muy cerca de la estación de esquí de Javalambre.

Los edificios más importantes están en su plaza principal, comenzando por la iglesia de San Cosme y San Damián de estilo barroco, que fue erigida en el siglo XVIII y alberga una tabla de la Sagrada Familia del XVI en su interior. También cabe destacar la ermita de Santa Catalina y la de Margarita, conocida como las Navas; así como el caserío de los Corrales, a unos seis kilómetros de Torrijas.

Así puedes llegar a Torrijas

Para llegar a Torrijas hay que coger la A-23 en dirección a Castellón desde Teruel capital y desviarte pasado Sarrión para coger la A-1514. El pequeño pueblo se encuentra alzado sobre una montaña entre Manzanera y Arcos de las Salinas siendo un buen mirador desde donde contemplar todo el paisaje montañoso.

Tal como recoge la propia página web de la comarca de Gúdar-Javalabre, el margen septentrional del término municipal comprende la cabecera del río de Torrijas, en las estribaciones meridionales de Javalambre salpicado de fuentes a causa de la intensa absorción de agua que se produce en las zonas altas (fuentes de la Sebastiana, del Castillejo, de las Fontanelas, del Pino, etcétera), siendo algunas de ellas medicinales la que se atribuyen propiedades curativas para enfermedades de riñón y reumáticas.

