Azcón incluye a todo su Consejo de Gobierno en unas listas con pocos cambios para las elecciones de Aragón

Jorge Azcón insistía desde hace días en que "mejorar" el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón era posible. El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno autonómico busca esa mejora desde la continuidad: el presidente autonómico blinda a sus consejeros en puestos de salida en las tres provincias, apuntala los equipos con cierta renovación y representación de todo el territorio y apenas realiza cambios, fuera de los casi obligados, respecto a las listas que le llevaron hasta la presidencia autonómica en mayo de 2023. Azcón apuesta por continuar y aspira a que la barrera de los 30 escaños -ahora tiene 28 diputados- pueda romperse para facilitar su ansiado Gobierno monocolor.

Todos los miembros del actual Ejecutivo autonómico pasan a formar parte de las listas. No ha pasado en la legislatura recientemente finalizada, en la que hasta cuatro consejeros no contaban con acta de diputado. Ni Octavio López (Fomento), ni Manuel Blasco (Medio Ambiente) ni Tomasa Hernández (Educación) entraron en el Ejecutivo previo paso por las urnas. Aún más tarde se instaló en el Consejo de Gobierno el responsable de Agricultura, Javier Rincón, que se sumó a la DGA tras la ruptura del PP con Vox, en julio de 2024. Tres de ellos ocuparán puestos relevantes, pero Manuel Blasco se despedirá de la primera línea política cerrando la lista por la provincia de Teruel.

Las primeras listas cremallera (hombres y mujeres de manera alterna) son, también, las de un mayor peso femenino. Aparte de la obviedad de Jorge Azcón partiendo como número uno por Zaragoza, dos mujeres son las cabezas de lista en Huesca y Teruel. En el Alto Aragón, Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia, será la primera en las papeletas de los oscenses, después de una legislatura complicada por la gestión de los servicios sociales y la migración y por ser una de las consejeras más atacadas y más vehementes con Vox. Un perfil que comparte con el dos por Huesca, Roberto Bermúdez de Castro.

En Teruel abre la lista Silvia Casas, concejal en Alcorisa, que también creció en el organigrama nacional en el último Congreso del PP. En una cita que dejó un sabor agridulce para Azcón, al perder un puesto en la Ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo (Ana Alós dejó la planta noble de Génova por la reorganización conservadora), Casas sí entró en la Junta Directiva Nacional.

La presencia femenina en las listas se ve también con la presencia, puramente simbólica, de las alcaldesas de las capitales de provincia. Natalia Chueca (Zaragoza), Lorena Orduna (Huesca) y Emma Buj (Teruel) ocupan los penúltimos puestos para mostrar, aseguran en el PP, "la implicación y colaboración" de las tres regidoras con el proyecto político que Azcón pretende mantener en la comunidad.

Un repaso a la lista electoral muestra una nutrida presencia de alcaldes y concejales de todo el territorio aragonés. También diferencias de edad, en esa "renovación" que pretende Azcón entrarán, por sus puestos, jóvenes que no han cumplido los 30 años: Lucía Baruquer, Mercedes Muñoz y José Mateo. Como anécdota opuesta, casi cerrando la lista por Zaragoza se encuentra Alejandro de la Mata, de 80 años.