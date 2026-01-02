Cambio drástico del tiempo en Aragón: la borrasca Francis traerá nieve y temperaturas gélidas antes de Reyes

La tregua meteorológica de final de año y arranque del 2026 tiene las horas contadas en Aragón. Tras unos días fríos, especialmente la madrugada de Año Nuevo con prácticamente toda la comunidad tocando temperaturas bajo cero, pero donde la estabilidad ha permitido esquivar las lluvias, en el horizonte aparece una amenaza inminente, de la mano de la borrasca de alto impacto Francis, que podría poner patas arriba las jornadas previas al día de Reyes.

Canarias y Andalucía se llevará lo peor de un temporal que entrará este viernes día 2, pero los efectos de la borrasca, que chocará con un frente frío de origen polar, extenderá la inestabilidad de oeste a este con el paso de las horas, desplomando las temperaturas y bajando la cota de nieve de manera drástica. Y sí, estos efectos también se notarán en Aragón entrado el fin de semana, aunque todavía los efectos concretos no terminan de estar claros.

Primero, las certezas. Parece claro que el sábado día 3, se producirán precipitaciones en el norte de Huesca que devolverán las nevadas al Pirineo ya desde esa misma madrugada. Durante toda la jornada lloverá también sobre las localidades del Prepirineo y, de forma aislada, en algunas áreas del Maestrazgo. Y partir del domingo día 4, todo Aragón va a estar pasada por agua durante más de 24 horas y con un frío invernal más crudo de lo habitual.

Amenaza de nieve en medio Aragón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha alertado de que la borrasca Francis va a desplomar los termómetros para dejar un inicio de 2026 "más frío de lo habitual", y es que al ir asociada a un frente polar, la sensación térmica podría ser todavía menor.

A partir de aquí, se comienza a dibujar un escenario de color blanco. El modelo europeo de predicción ECMWF ofrece, a estas horas, una fotografía para el domingo 4 y el lunes 5 de avance progresivo de las nevadas en Aragón. El domingo se mantendrían en la cordillera oscense de manera ininterrumpida mientras que en el resto del territorio aragonés, habría lluvias generalizadas que podrían dejar hasta 10 litros por metro cuadrado en el sur de Teruel, el Maestrazgo y el sur de Huesca durante la madrugada.

Previsión meteorológica a última hora de la noche del domingo al lunes / Meteored

Con el paso de las horas, las precipitaciones ganarían intensidad en la ribera alta del Ebro, Cinco Villas e Ibérica zaragozana, mientras que la nieve se abriría camino en la Ibérica, Albarracín y, de manera progresiva, el resto de la provincia de Teruel.

Será a partir de media tarde cuando la amenaza de nieve comienza a cobrar fuerza. La cota de nieve se desplomará en gran parte de la provincia de Zaragoza hasta los 100 metros, hasta los 600 metros en la de Teruel y 700 metros en la de Huesca. Y ese es el principal argumento para mantener ahora mismo que, descartando una nueva Filomena, en algunos municipios se puedan acumular algunos centímetros de nieve, por ejemplo en Calatayud, Zuera, Montalbán, Muniesa, Teruel capital o en todas las localidades ubicadas en el conocido como triángulo del hielo.

Cota de nieve (en metros) el domingo 4 de enero entre las 18 y las 00 horas / Aemet

La Aemet, no obstante, advierte en su predicción especial por Navidad que la incertidumbre en este tipo de fenómenos atmosféricos de borrascas y frentes hacen "difícil" precisar exactamente dónde se darán acumulaciones importantes en cotas bajas. Lo que sí están aseguradas serán las heladas, que serán "fuertes" en valles altos de los sistemas montañosos.

¿Hasta cuándo durarán las nevadas?

En cualquier caso, será el domingo el día con mayor amenaza de nieve, que se mantendrá durante la madrugada del lunes 5 de enero, una fecha clave por la salida de las cabalgatas de Reyes.

La buena noticia es que, de nuevo según el modelo ECMWF y los pronósticos de la Aemet, los restos de esa borrasca que traerá de la mano nieve se irá retirando de manera progresiva hacia el Mediterráneo conforme pasen las horas, de manera que, a partir del mediodía, esas nevadas remitirían en todas las zonas de Aragón salvo en algunos puntos del sureste de Teruel.

Lo que no abandonará la comunidad, al menos a corto plazo, será el tiempo gélido, con máximas que se moverán en torno a los 5 grados y madrugadas bajo cero, por lo que las heladas tomarán el relevo como protagonistas, al menos, hasta el día de Reyes.