Cerca de 300 universitarios en Aragón tendrán becas complementarias este curso para estudiar fuera del país
El importe de las becas, que complementan a las de Erasmus+ y otros programas internacionales, varía según el país de destino y puede ir de 250 a 300 euros por alumno
Cerca de 300 alumnos universitarios de Aragón disfrutarán este curso de becas complementarias a las del programa Erasmus+ y otros de movilidad internacional. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica hoy la resolución de esta ayudas, que tienen como finalidad "remover los obstáculos socioeconómicos existentes" para que los universitarios puedan desplazarse a otros destinos internacionales a realizar sus estudios, fomentando la dimensión internacional de las enseñanzas cursadas en alguna de las universidades que integran el sistema universitario aragonés.
La cuantía es individualizada y es el resultado de multiplicar el número de meses de estancia por el importe de ayuda determinado en función del país de destino. Al igual que en anteriores convocatorias, se prevé el pago anticipado de hasta el 50% del importe de la beca, de tal forma que el estudiantado pueda contar con unos ingresos suficientes antes de finalizar y justificar su estancia en el extranjero.
Las ayudas varían según el coste de vida del país de destino. Así, en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y todos los países de otros continentes ascenderá a 350 euros por mes de estancia.
En Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, Portugal y República Checa será de 300 euros al mes, mientras en Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumania, Serbia y Turquía se cifra en 250 euros.
El importe total de las becas concedidas asciende a la cifra de 600.000 euros, de los cuales la mitad se abona de forma anticipada y el resto tras la justificación de la estancia.
