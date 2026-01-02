¿Cuánto ha devuelto Hacienda a los contribuyentes de Aragón?

La Agencia Tributaria ha devuelto, a cierre de año, un total de 375.319.000 euros a 499.516 contribuyentes aragoneses, del total de los 515.773 que lo habían solicitado, dentro de la campaña del IRPF de 2024, según ha informado el organismo este viernes. En Aragón, durante la campaña correspondiente a 2024, se han presentado 806.286 declaraciones de la renta, un 3,13% más que en la edición anterior, con 595.277 en la provincia de Zaragoza, 132.871 en el Alto Aragón y 78.138 en la provincia de Teruel.

En el conjunto de España, la Agencia Tributaria ya ha devuelto 13.094 millones de euros a 15.611.000 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2024 (IRPF 2024), de tal forma que, a 30 de diciembre, se han efectuado el 97,5% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 95,5% de los importes solicitados. A cierre de año se han presentado 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que el año anterior en las mismas fechas, de las cuales un 65%, 16 millones, con resultado a devolver.

Del total de declaraciones, más de 2.920.000 se han presentado por los cauces más ágiles sin desplazamiento -la nueva modalidad 'Renta Directa' para declaraciones sencillas, la aplicación móvil y el plan telefónico Le Llamamos-. En conjunto, por estas tres vías se han presentado 1.140.000 declaraciones más que en la campaña anterior.

Y ello, pese al crecimiento de la asistencia en oficinas, donde se han presentado 874.000 declaraciones, casi 43.000 más que el año pasado, en un contexto de ampliación del perfil de asistencia presencial y telefónica, con un sistema de solicitud de cita más visual y cómodo para el usuario de estos servicios. Conjuntamente, la asistencia telefónica y la presencial suman, por tanto, 2.062.000 declaraciones, 103.000 más que en la campaña anterior, consolidando un sistema dual para las personas que requieran ayuda personalizada en la confección de su declaración, con y sin desplazamiento a una oficina física.

Asistente digital

Además, los contribuyentes han seguido utilizando los asistentes digitales, que han ofrecido 1.250.000 respuestas, un 59% más que el año pasado a cierre de campaña, y han seguido disponibles en la Sede para resolver dudas sobre el IRPF, de forma que desde abril hasta ahora ya han facilitado respuestas a más de 1.466.000 contribuyentes.

Durante la campaña, y en el marco de una estrategia de asistencia preventiva al contribuyente para evitar errores y omisiones, este año se mantuvo la campaña de envío de cartas --además de avisos en Renta Web y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración-- a contribuyentes que presentaron su declaración modificando información aportada por la Agencia para que valorasen si deben o no presentar una declaración rectificativa adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Hasta la fecha, se han presentado más de 47.000 declaraciones rectificativas de contribuyentes que han modificado su declaración a partir de la carta remitida por la Agencia, evitando así una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, tiene la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual el propio sistema Renta Web ofrece una propuesta con los datos ya incorporados.