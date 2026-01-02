Filas de hasta una hora en las bibliotecas de Zaragoza en Navidad: "Hay días que me quedo sin sitio. Es una vergüenza"

Asegura que es una "vergüenza". Y lo repite una y otra vez. Julia es una joven zaragozana que estudia en Madrid y que ha vuelto a casa por Navidad. A su regreso a la gran capital le espera una retahíla de exámenes para los que ha empezado a prepararse estas navidades, aunque no sin trabas. "Entre el día 26 y el 30, de la Universidad de Zaragoza solo han abierto dos bibliotecas, y los universitarios tenemos los exámenes en enero", critica. La reducción de espacios ha desembocado en otros problemas como filas de hasta una hora para hacerse con un hueco. "El lunes estuve esperando y no tuve sitio", denuncia.

La joven estudiante explica que, durante las festividades navideñas de diciembre, se han mantenido abiertas la biblioteca de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) y la CAI, ambas de la Universidad de Zaragoza. La universitaria sostiene que, por ejemplo, esta última abría a las 8.30 horas y a las 8.00 horas la fila para entrar ya daba la vuelta a la calle. Según explica, su hermana envió un correo al Vicerrectorado de Estudiantes para preguntar por esta situación y le indicaron que todas las salas de estudio de la institución permanecerían cerradas entre los días 22 y 25 de diciembre.

A las de la EINA y la CAI se suman otras bibliotecas de la DGA como la de Aragón (Doctor Cerrada), pero Julia denuncia que también en esta los horarios han sido limitados. "Solo abría entre semana y de 9.00 a 14.30 horas. Hay fila casi una hora antes y no sabes si entrarás. Los exámenes son a la vuelta de las vacaciones y muchas veces no tenemos a dónde ir para estudiar y nos tenemos que quedar en casa", subraya la joven.

Fila de estudiantes para entrar a la biblioteca de Aragón, la semana pasada. / El Periódico

Desde la Universidad de Zaragoza sostienen que estos días previos de diciembre ha estado abierta una sala de estudio de cada campus de la institución y, según afirman, en algunas de ellas se quedaban sitios disponibles. Con todo, ante la llegada de los exámenes en enero, todas las salas de estudio de la institución estarán abiertas a partir de este viernes, 2 de enero.

En concreto, durante esta primera quincena de 2026, abrirán de lunes a domingo la CAI, con un horario de 8.30 a 2.00; el edificio Modular, al que se podrá acudir desde las 8.30 y hasta las 21.30 horas; la sala Tomás Pollán, disponibe de 8.30 a 23.59 horas, y la biblioteca de la facultad de Educación, en la que se podrá entrar a partir de las 8.30 horas y que cerrará a las 21.00 horas.

A estas se suma la biblioteca de la facultad de Economía y Empresa, que abrirá de lunes a sábado con un horario de 8.30 a 21.30 horas. El domingo estará cerrada. Asimismo, el fin de semana del 10 y 11 de enero, con las clases ya retomadas, abrirá la del edificio Cervantes de la Casa del Estudiante. El sábado tiene horario de 15.00 a 21.00 horas y el domingo de 9.00 a 21.00 horas.

Los estudiantes celebran esta apertura a partir de enero pero denuncian la situación vivida en diciembre. "Estoy cansada de esto. Me ha pasado ahora con los exámenes del máster lo mismo que me pasaba cuando hacía Ingeniería. Estamos mucho rato en la fila y luego está todo lleno y es un agobio", comparte Blanca, alumna de la Universidad de Zaragoza. También ella suele acudir a la Biblioteca de Aragón aunque por la tarde tiene que estudiar en casa al estar esta cerrada. En caso de quedarse sin sitio, se desplaza hasta la de la EINA.

Estudiantes hacen fila a primera hora de la mañana para entrar a la biblioteca de Aragón, la semana pasada. / EL PERIÓDICO

La misma sensación de hastío invade a Natalia, una zaragozana que estudia en Huesca y que también ha vuelto a casa, en la capital aragonesa, por Navidad. "Es bastante duro despertarme todos los días a las 7.00 horas para tratar de estar en a la biblioteca a tiempo y, llegue a la hora que llegue, hay una fila increíble, tengo que estar esperando y hay veces que me quedo sin sitio", sostiene.

A su voz se suma de nuevo la de Julia, que se mantiene férrea en su crítica. "No entiendo que abran tan pocas en estas fechas importantes para los estudiantes, que en enero tenemos exámenes. Es una vergüenza", insiste.