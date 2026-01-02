El Gobierno de Aragón concede la medalla al mérito deportivo a título póstumo a Jorge García Dihinx y a Natalia Román
El Gobierno de Aragón ha decidido conceder la medalla a título póstumo a los deportistas, basándose en el decreto que regula los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma.
El Consejo de Gobierno extraordinario, celebrado este viernes, ha acordado la concesión de la Medalla al Mérito Deportivo a título póstumo a Jorge García Dihinx y a Natalia Román, fallecidos el pasado 29 de diciembre tras ser arrastrados por un alud en el pico Tablato en Panticosa.
La concesión a Jorge García Dihinx se justifica, según el decreto aprobado, “en atención a su trayectoria como deportista y divulgador, su impulso a la práctica segura de los deportes de montaña y su contribución al fomento de hábitos de vida saludable”.
Por su parte, el reconocimiento a Natalia Román se argumenta por “su trayectoria deportiva de alto nivel en carreras de alta montaña, su ejemplo de esfuerzo y superación, y su contribución a la visibilización y estímulo de la práctica deportiva en Aragón”.
Esta concesión se contempla en el Decreto 229/2012, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma y que establece en su artículo 1.2.c como objeto del mismo, entre otros, la Medalla al Mérito Deportivo.
Este reconocimiento constituye una distinción que, conforme al artículo 4.1.e del citado Decreto, tiene como finalidad "distinguir a quienes procuren como dirigentes, como practicantes, o en otro concepto destacable, el estímulo del deporte entendido como una escuela de hábitos sociales".
- Feli se jubila y Zaragoza se queda sin su 'mejor tortilla de patata': 'Llevamos desde el 91 al pie del cañón
- Desalojadas de manera 'urgente' 30 personas de un edificio okupado en el centro de Zaragoza
- La madre de Cala, la primera bebé de Zaragoza del año: 'Ha sido un poco surrealista, diferente y para recordarlo toda la vida
- Suben los precios del bus y el tranvía por cuarto año consecutivo: así quedan las tarifas en Zaragoza para 2026
- El Real Zaragoza paga por los pelos los 10 millones para construir la Nueva Romareda: esta es la fórmula utilizada por los accionistas
- Cambio drástico del tiempo en Aragón: la borrasca Francis traerá nieve y temperaturas gélidas antes de Reyes
- Incertidumbre entre los bares de la 'City' en Zaragoza ante las obras de la calle Pedro Cerbuna: "Ni carta, ni correo, ni nada"
- Zaragoza sube el precio del Bizi: esto costarán los abonos y los viajes en 2026