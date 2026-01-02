Esta es la lista completa del PP de Jorge Azcón para las elecciones de Aragón del 8F

Pocas novedades en la lista del Partido Popular para las próximas elecciones de Aragón del 8 de febrero. El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, incluye a todos sus consejeros en las candidaturas y refuerza la continuidad de su Ejecutivo autonómico para unos comicios en los que sueña con alcanzar los 30 escaños. Tan solo Lorena Tabanera, abogada del Estado, figura como fichaje independiente a la formación para las próximas elecciones.

El propio Jorge Azcón encabeza la lista por Zaragoza, seguido por Mar Vaquero (vicepresidenta de la DGA) y Ramón Celma (presidente del PP en Zaragoza). María Navarro (diputada autonómica) y Octavio López, consejero de Fomento y una de las personas con más poder en el partido, completa los cinco puestos de salida. Lorena Tabanera, el fichaje anunciado por Azcón a comienzos de semana, se queda con el sexto puesto.

El consejero de Agricultura, Javier Rincón, entra por primera vez en una lista electoral, con el puesto siete. El octavo es para Elena Allué, que entró en listas del PP en las pasadas elecciones autonómicas gracias al pacto entre Aragoneses (escisión del PAR, ahora desaparecida). En las actuales listas ya figura como miembro de los populares. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y la de Universidades, Claudia Pérez Forniés, completan los diez primeros puestos de la lista.

El actual portavoz en las Cortes, Fernando Ledesma, ocupa el puesto 11 de una lista que continúa con Susana Cobos (diputada autonómica), Juan Pablo Artero (diputado autonómico), Susana Gaspar (diputada autonómica, ahora ya afiliada en el PP después de dejar Ciudadanos), Luis José Arrechea (diputado autonómico) y Mercedes Muñoz (concejal en Calatayud).

La presencia del Gobierno autonómico se nota también en el puesto 17, con Alberto Baños, actual jefe de gabinete de la consejería de Economía, y en el 19, con Luis Grasa, con la misma responsabilidad en la consejería de Fomento. Entre ellos, María Jesús Sariñena (alcaldesa de Utebo y diputada en la DPZ). Ana María Jarque (alcaldesa de Caspe), José Mateo (presidente de Nuevas Generaciones en Aragón), María Elena Bondía (alcaldesa de Maella), Jorge Cuartero (alcalde de Frescano), Elena Lacalle (alcaldesa de Cuarte de Huerva), Miguel Ángel Francés (alcalde de Tauste y diputado en la DPZ), Rebeca Naudín (portavoz en Ejea de los Caballeros), Raquel Coscolla (alcaldesa de Boquiñeni), Noé Latorre (alcalde de La Almunia), Ana Cristina Sainz, Michel García (alcalde de Daroca), Pilar Villanueva (alcaldesa de La Puebla de Alfindén) y Alejandro de la Mata dan cuerpo a una lista que cierra simbólicamente Natalia Chueca (alcaldesa de Zaragoza) y José Manuel Aranda (alcalde de Calatayud y senador).

Carmen Susín, número 1 por Huesca

La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, lidera al PP por la provincia de Huesca. Le sigue Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda. Dos de las personas de más confianza de Azcón en el Gobierno de Aragón abren una lista en la que también está Ester Artieda (diputada autonómica), Gerardo Oliván (secretario primero de la Mesa de las Cortes y presidente del PP en Huesca) y María José Vicente (alcaldesa de Zaidín y diputada en la DPH).

Antonio Romero (diputado autonómico), Lucía Baruquer (asesora en la DPH), José María Giménez (alcalde de Boltaña y diputado autonómico), Blanca Puyuelo (diputada autonómica), José Antonio Lagüens (alcalde de Graus y diputado autonómico), Blanca Mónica Galindo (concejal de Barbastro) y Álvaro Domec (alcalde de Robres) ocupan los siguientes puestos de la lista. Sandra González (alcaldesa de Tamarite de Litera), José Pedro Sierra (alcalde de Peraltilla y diputado autonómico), Irene López (concejal de Sariñena) y José Ignacio Gramún (alcalde de Fraga) dan forma a una lista que cierran, de manera simbólica, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el presidente de la DPH, Isaac Claver.

La diputada Silvia Casas, primera por Teruel

Silvia Casas, joven diputada autonómica, es la que ocupa el primer lugar de la lista del PP por Teruel. Otro diputado autonómico, Jesús Fuertes, es el número dos. Le sigue en tercera posición Ana Marín, portavoz adjunta y una de las mujes con más presencia en el grupo parlamentario popular de la última legislatura. Javier Domingo, asesor de la Consejería de Medio Ambiente, y Tomasa Hernández, consejera de Educación, completan los primeros cinco puestos.

Miguel Ángel Navarro (alcalde de Villafranca del Campo y diputado provincial), Pilar Borraz (gerente única de Atención Primaria), Luis Carlos Marquesán (asesor de la DGA), Ana Isabel Fernández (concejal en Alcañiz y diputada provincial), Mario Latorre (alcalde de Monreal del Campo), Sheila Serrano (alcaldesa de San Martín del Río) y Felipe Perales (portavoz en el Ayuntamiento de Mora de Rubielos) llegan hasta el puesto 13 de la lista por Teruel. Los dos últimos, dos cargos simbólicos: Emma Buj, alcaldesa de Teruel y senadora, y Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo.