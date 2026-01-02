El Mundo del Revés se extiende bajo Zaragoza: unas misteriosas alcantarillas inspiradas en Stranger Things han aparecido en el centro de la ciudad

¿Está Zaragoza bajo el acecho del Demogorgon? Esta es la pregunta que se han hecho los viandantes de la capital aragonesa en las últimas semanas. El motivo: varias tapas de la ciudad se han convertido en portales hacia el universo de Stranger Things, la popular serie de Netflix que este 31 de diciembre ha estrenado el último capítulo de la quinta temporada.

Lo que a simple vista podría parecer un elemento urbano anodino se ha convertido en un punto de interés cultural y turístico en la ciudad. Las alcantarillas, o mejor dicho, las tapas que las cubren, han sido intervenidas y decoradas con motivos de la serie. Esta creativa y viral acción de marketing ha trasladado a Zaragoza un pedazo del 'Mundo del Revés', el universo ficticio de la serie, conocido en inglés como Upside Down.

La campaña publicitaria, promovida por Movistar en colaboración con Netflix, ha aprovechado la expectación del estreno de la última temporada para repartir por toda España un total de 41 tapas de alcantarilla tematizadas con la estética y los personajes de Stranger Things.

La capital aragonesa no podía quedarse sin estas intervenciones artísticas. Estas pequeñas obras de arte urbano incluyen los elementos más característicos del imaginario de la serie, como el Demogorgon o los protagonistas (Mike, Once, Lucas, Will y Dustin) sobre sus icónicas bicicletas.

Así son las alcantarillas de Stranger Things de Zaragoza Descripción accesible del contenido de Instagram.

En Zaragoza, una de estas originales tapas ha sido instalada en una de las plazas más transitadas de la ciudad: la Plaza de España. Su presencia ha generado numerosas reacciones entre los peatones, quienes se detienen a observar, fotografiar y compartir el hallazgo en redes sociales. Jóvenes, familias y aficionados a la serie han convertido este inesperado “portal” en un punto de encuentro espontáneo y en un motivo más para recorrer la zona céntrica de la capital aragonesa. Sin embargo, no se descarta que pueda haber más tapas repartidas por la ciudad, y muchos fans ya han partido en su búsqueda.

Esta acción estimula directamente la creatividad de los transeúntes. El diseño de las tapas invita al público a imaginar que, bajo sus pies, podría abrirse una grieta hacia el Mundo del Revés, el lugar alternativo y aterrador donde se desarrollan muchas de las tramas de Stranger Things. Esta propuesta juega con la memoria colectiva de los seguidores de la serie, que han crecido con las aventuras de Hawkins, Vecna, Once y sus amigos, y que ahora se ven sorprendidos con un guiño a la historia en su ciudad.

La última temporada se enmarca en el otoño de 1987, en un Hawkins profundamente afectado por la aparición de las llamadas nuevas grietas interdimensionales. Ante esta amenaza, el grupo de jóvenes protagonistas vuelve a unirse con el objetivo de acabar con Vecna. Al mismo tiempo, el Gobierno ha aislado la ciudad bajo una estricta cuarentena militar y ha redoblado sus esfuerzos para encontrar a Once (Millie Bobby Brown), que se encuentra en paradero desconocido.

En medio de una gran intriga por el final de la historia, las alcantarillas temáticas de Stranger Things son otra forma más de aumentar el interés de los espectadores. Esta acción de marketing incita a los fans a conocer qué peripecias sorprenderán a Once y sus amigos. Con acciones como esta, el marketing moderno se fusiona con el arte urbano y la cultura popular para ofrecer experiencias memorables. Sea para los fans acérrimos o para los curiosos que simplemente pasean por la ciudad, estas piezas ya se han convertido en un puente entre la realidad cotidiana y el universo fantástico del Mundo del Revés.