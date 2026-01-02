Así es el operativo de Aragón ante el riesgo de nevadas en sus carreteras: casi 150 quitanieves y miles de toneladas de sal
La campaña de viabilidad invernal estará activa hasta el 30 de abril ante la llegada de la borrasca Francis
Ante los pronósticos por riesgo de nevadas en los próximos días, el Ministerio de Transportes de Aragón, que puso en marcha el pasado 1 de noviembre la campaña de viabilidad invernal 2025-2026, dispondrá de 148 quitanieves y 22.170 toneladas de fundentes para mantener la red de carreteras en las mejores condiciones de circulación y seguridad.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, debido a la llegada de la borrasca Francis, se prevé nieve en cotas bajas del sur de la comunidad. La campaña está activada hasta el 30 de abril, y para hacer frente a la climatología adversa Aragón cuenta con 142 quitanieves de empuje y 6 quitanieves dinámicas repartidas en toda la comunidad.
Además, el territorio aragonés tiene 22.170 toneladas de fundente, principalmente sal, distribuidas en 30 almacenes y 78 silos. También cuenta con 40 depósitos de salmuera, 101 estaciones meteorológicas y 11 cañones antialudes.
Las operaciones de viabilidad invernal que va a llevar a cabo Aragón consisten en la aplicación de tratamientos preventivos en situaciones de bajas temperaturas, principalmente preparar el terreno ante la formación de placas sobre las calzadas cuando se esperan heladas, y tratamientos curativos en caso de nevadas en autopistas, autovías y carreteras convencionales afectadas.
El pasado mes de octubre, la interoperabilidad entre distintas administraciones y empresas se puso a prueba en un simulacro sobre la previsión de una gran nevada en una zona colindante de las provincias de Zaragoza, Soria y Guadalajara, en el que participaron tres delegaciones del Gobierno, tres demarcaciones de Carreteras y tres subsectores de Tráfico, además de empresas concesionarias, técnicos de AEMET y Protección Civil.
