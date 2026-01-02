Así es el operativo de Aragón ante el riesgo de nevadas en sus carreteras: casi 150 quitanieves y miles de toneladas de sal

Ante los pronósticos por riesgo de nevadas en los próximos días, el Ministerio de Transportes de Aragón, que puso en marcha el pasado 1 de noviembre la campaña de viabilidad invernal 2025-2026, dispondrá de 148 quitanieves y 22.170 toneladas de fundentes para mantener la red de carreteras en las mejores condiciones de circulación y seguridad.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, debido a la llegada de la borrasca Francis, se prevé nieve en cotas bajas del sur de la comunidad. La campaña está activada hasta el 30 de abril, y para hacer frente a la climatología adversa Aragón cuenta con 142 quitanieves de empuje y 6 quitanieves dinámicas repartidas en toda la comunidad.

Además, el territorio aragonés tiene 22.170 toneladas de fundente, principalmente sal, distribuidas en 30 almacenes y 78 silos. También cuenta con 40 depósitos de salmuera, 101 estaciones meteorológicas y 11 cañones antialudes.

Las operaciones de viabilidad invernal que va a llevar a cabo Aragón consisten en la aplicación de tratamientos preventivos en situaciones de bajas temperaturas, principalmente preparar el terreno ante la formación de placas sobre las calzadas cuando se esperan heladas, y tratamientos curativos en caso de nevadas en autopistas, autovías y carreteras convencionales afectadas.

El pasado mes de octubre, la interoperabilidad entre distintas administraciones y empresas se puso a prueba en un simulacro sobre la previsión de una gran nevada en una zona colindante de las provincias de Zaragoza, Soria y Guadalajara, en el que participaron tres delegaciones del Gobierno, tres demarcaciones de Carreteras y tres subsectores de Tráfico, además de empresas concesionarias, técnicos de AEMET y Protección Civil.