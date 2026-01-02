Pilar Alegría propone al resto de partidos "un compromiso por una campaña limpia" para las elecciones de Aragón

Pilar Alegría, candidata del PSOE Aragón a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, quiere una "campaña limpia". Un compromiso al que quiere sumar al resto de partidos políticos que concurrirán a las urnas, así como a sindicatos, empresas y asociaciones y colectivos de la sociedad civil. Un documento con seis puntos ya está en la mano de las otras formaciones y de esas asociaciones para evitar "la deshumanización del adversario" y fomentar las estrategias políticas centradas en "las propuestas, el debate limpio y evitar el engaño a los ciudadanos".

La propia Alegría ha presentado esta medida en un desayuno informativo en el que ha deseado que la campaña electoral hasta el 8F esté "alejada del ruido, llena de propuestas y de polític, con respeto en todos los ámbitos y sobre todo en el digital". La secretaria general del PSOE aragonés ha insistido en que las redes sociales pueden ser "plataformas de odio", en un momento en el que estos canales son claves para la comunicación política y con impacto en una sociedad que las utiliza a diario. "Hay que tener responsabilidad y los representantes tenemos que ser ejemplo", ha resumido la exministra de Educación.

"El odio en lo digital llega a la política y a la sociedad", ha reflexionado Alegría, que está "convencida" de que la situación se puede revertir. "Hay que preguntarse quién está detrás y a quién benefician estas campañas tan marcadas o la utilización de bots", ha cuestionado la líder socialista, que considera que esas prácticas "no pueden ser el camino" y ha garantizado que el PSOE pondrá "pie en pared", en busca de una campaña "con cariño y responsabilidad con el territorio". La secretaria general de los socialistas aragoneses ha esgrimido que un compromiso similar al presentado este viernes se firmó en 2024 para las elecciones europeas y ha tenido replica en comicios en Alemania o Canadá.

La líder del PSOE Aragón asegura que esta decisión no se ha tomado después de ver las primeras reacciones a los primeros actos de campaña. Incluso el PP ha utilizado inteligencia artificial para la generación de vídeos de Alegría. "Lo que cada uno lea o las conclusiones se lo dejo a cada uno, a mí me preocupa que si hablamos con respeto en persona, se debe tener ese respeto en el entorno digital", ha analizado la candidata socialista, que que ha avanzado que su partido "no va a pasar por eso" y que "no va a tolerar" la utilización de herramientas digitales para "deshumanizar" al adversario político.

Alegría no contempla, por ahora, ninguna acción legal respecto a los comentarios recibidos en sus redes sociales, pero sí advierte de que "como se hace la campaña, se gobierna". "La campaña electoral tiene que ser espacio de propuestas, no de insulto", ha concretado la exministra. Sí ha criticado "el marco" de las críticas que reciben hombres y mujeres en sus redes sociales: "Las mujeres recibimos insultos que no tienen la misma tonalidad. Siempre tienen un contenido claro que no se utiliza para señalar a los hombres". La secretaria general del PSOE Aragón censura así los ataques machistas recibidos por ella y otras mujeres activas en la vida pública o política.

Alegría se ha mostrado "confiada" en que haya "unanimidad con el resto de partidos" para que todos acepten este pacto, o uno similar, de cara a la próxima campaña electoral. "Más propuestas y menos ruido, y confío en que todos los agentes trabajen por tener esta campaña limpia", ha concretado la secretaria general del PSOE.