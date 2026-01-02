El 'súper' inspector de Hacienda que investigó la trama Koldo, candidato de Aragón-Teruel Existe en las elecciones de Aragón

Raúl Burillo (Zaragoza, 1963) será el candidato de Aragón-Teruel Existe por la provincia de Zaragoza a las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. Burillo, reconocido inspector de Hacienda, ha sido uno de los agentes más importantes en dos de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos tiempos, como el caso Nóos (en el que estuvo implicado Iñaki Urdangarin) y la trama Koldo, con José Luis Ábalos, Koldo Gacía, Santos Cerdán y el empresario Víctor de Aldama implicados. Burillo repite con esta formación, con la que intentó entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza en los comicios municipales de 2023. Burillo será el número 1 de Aragón Existe por la provincia de Zaragoza, mientras que Tomás Guitarte será el primero por Teruel y el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.

Llamado súper inspector de Hacienda, por su éxito en estas mencionadas investigaciones, Burillo aporta un perfil técnico y de lucha contra la corrupción a Teruel Existe. Su nombre saltó a la conversación pública hace más de una década, con el caso Nóos, pieza separada del caso Palma Arena. Entonces, este zaragozano era el delegado de Hacienda en Baleares, cargo que ocupó entre 2004 y 2010, tiempo en el que las investigaciones en torno a tramas de empresas afincadas en las islas fueron relevantes en todo el territorio nacional. En una entrevista con este diario en 2016, Burillo admitió que la vinculación del exyerno de Juan Carlos I se encontró "por casualidad": "Fue un correo entre una persona relacionada con la Administración y otra a las empresas de Urdangarin en el que hablaban de un acuerdo que nos pareció extraño".

La vuelta a Aragón de este funcionario de Hacienda no ha sido tranquila. Tras un tiempo lejos del foco mediático, su trabajo le devolvió a la actualidad en febrero de 2024, al estampar su firma en un informe sobre "el negocio de las mascarillas" en el que aparecía Víctor de Aldama, dueño del Zamora CF y uno de los implicados en diferentes casos de corrupción (hidrocarburos, mascarillas) que hoy se investigan y que rodean, presuntamente, a altos cargos del Gobierno y miembros del PSOE. Entre otras conclusiones, Burillo detecta en su informe que las mascarillas vinculadas a las operaciones de Aldama se vendieron al doble de su precio inicial a organismos públicos gobernados por el PSOE.

Su trabajo en la trama Koldo, para resolver hasta dónde llegaban los tentáculos de Aldama, hizo que Burillo fuera objeto de investigación por parte del empresario investigado. Según los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), el comisionista encargó a un comandante de la Guardia Civil (Rubén Villalba) una investigación personal contra el funcionario zaragozana. Según recoge el informe de la Benemérita, Aldama consideraba que Burillo "le pisaba los talones, desde Mallorca" y solicitó a su cómplice buscar "alguna debilidad, si tiene amante" con la que atacar al inspector de Hacienda. Así consta en las transcripciones de las grabaciones que los agentes del instituto armado interceptaron al oficial de la Guardia Civil, que permanece imputado por facilitar "datos de carácter secreto" al propio Aldama, pero también al que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre.

Un habitual de la política

La incursión de Burillo en la política aragonesa no es un estreno y sí un regreso. El inspector de Hacienda se presentó con Aragón Existe al Ayuntamiento de Zaragoza en las últimas elecciones municipales, en mayo de 2023. No logró representación en el consistorio en el que fue el primer paso de la formación que lidera Tomás Guitarte para extender su presencia en el territorio a nivel autonómico. Un papel, el de crecer más allá de Teruel, que dentro de Existe esperan poder cumplir en los comicios del 8 de febrero.

En aquella ocasión, Burillo tampoco era un novato. En su momento fue portavoz de Zaragoza en Común y una de las personas más cercanas a Pedro Santisteve durante el mandato de la izquierda alternativa en el consistorio de la capital aragonesa, entre 2015 y 2019. Burillo, antes, había colaborado con el Partido X para unos comicios europeos, siempre con la lucha contra la corrupción como principal objetivo, algo que ha refrendado desde su despacho de Hacienda.

"Mi participación está vinculada a mi profesión: la tributación justa y la lucha contra la corrupción. Nunca he pertenecido a un partido, siempre he sido independiente", concretaba en una entrevisa con este diario durante la campaña de las municipales de mayo de 2023.