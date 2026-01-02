La universidad privada NCI Aragón reafirma su intención de instalarse en Calatayud pese al Real Decreto del Gobierno

Un encuentro para reafirmar su compromiso. El fundador y CEO de la Universidad Niccolo Cusano (Unicusano), Stefano Bandecchi, el vicepresidente de este centro, Stefano Ranucci, y el abogado de la Universidad en España, Paolo Indolfi, se reunieron este 31 de diciembre con el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, para volver a confirmar la intención de esta universidad privada italiana de abrir un campus en el municipio aragonés bajo la denominación NCI Aragón.

En la reunión Bandecchi, Ranucci e Indolfi reafirmaron ante Aranda el compromiso de NCI con Calatayud y la voluntad inquebrantable por parte de la universidad con el proyecto a pesar del retraso en el mismo que puede suponer el Real Decreto 905/2025.

Bandecchi quiso dejar claro ante el alcalde de Calatayud que “la apuesta de Unicusano por España, Aragón y Calatayud es estratégica y firme". "Hace muchos años que queremos complementar nuestra oferta en Italia, Francia y UK con nuestra implantación en España y la propuesta de Calatayud por sus condiciones, su posición geográfica y lo que podemos aportar a Aragón es definitiva y firme·”, indicó.

Por su parte Ranucci declaró que han realizado ya "casi todos los trámites" y aseguró que su propuesta "se complementa con la ya existente en Aragón, lo que permite afirmar que NCI Aragón reforzará el ecosistema universitario e investigador de esta comunidad en un momento en el que las inversiones que ha conseguido captar en centros da datos, etc., hacen que NCI no dude de su decisión de ubicarse en Calatayud".

Así las cosas, Indolfi expresó que espera que "los recursos ante el Tribunal Constitucional y el Supremo se resuelvan con celeridad y así la universidad NCI Aragón sea una realidad cuanto antes mejor". "Nuestras relaciones tanto con las administraciones como con la sociedad civil aragonesa son fluidas, constantes y nos sentimos bien acogidos en Calatayud y Aragón", sostuvo.

Desde Unicusano explican que, antes de la entrada en vigor del decreto 905/2025, esperaban poder impartir la docencia desde Calatayud ya en el curso 2027-2028. "La decisión del gobierno de obstaculizar la implantación de universidades privadas llego cuando el proyecto de NCI Aragón ya había sido validado por el Gobierno de Aragón y solo faltaba el visto bueno del ministerio de universidades", denuncian. Po reso, Indolfi señaló que "no tendría sentido que ahora, con sede, plan financiero y programa académico e investigador desarrollado", desde Unicusano renunciaran a un proyecto "bueno para Calatayud y Aragón en su conjunto".