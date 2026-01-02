Vox pide a la DGA que no destine "ni un euro" a viviendas para trabajadores chinos de CATL en Figueruelas

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha exigido este viernes al Gobierno autonómico que reformule el programa ‘Más Vivienda, Mejor Empleo’ y que garantice que “ni un euro” de fondos públicos se destine a viviendas para los trabajadores chinos de la fábrica de baterías de CATL, al considerar que la iniciativa beneficia a la mano de obra extranjera “en detrimento de los trabajadores locales”.

Rouco ha valorado en rueda de prensa el nuevo programa del Ejecutivo aragonés, que ha definido como una medida que “en apariencia parece una buena idea”, pero que, a su juicio, “esconde una agenda encubierta” para atender la llegada de unos 2.000 trabajadores chinos vinculados a la gigafactoría de CATL en Figueruelas.

La diputada de Vox ha reconocido que el programa no es negativo en sí mismo, ya que Aragón “necesita más vivienda”, sobre todo en municipios que reciben inversiones industriales, y ha valorado que se promueva la construcción a través de planes de interés general para responder a la demanda habitacional.

En ese sentido, ha señalado que su formación aplaude cualquier esfuerzo por mejorar el acceso a la vivienda, estabilizar el empleo, impulsar el desarrollo rural y fijar población.

Sin embargo, ha advertido de que el plan pretende cubrir con fondos públicos la demanda derivada de la llegada de trabajadores extranjeros a Figueruelas, un municipio de unos 1.300 habitantes. Según Vox, esta situación generará una "presión repentina" sobre el mercado de la vivienda. "¿Para quién es este programa? ¿Es para ellos y no para nosotros?”.

Rouco ha recordado que el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque, aseguró en junio de 2025 que el Gobierno de Aragón no destinaría fondos a viviendas para trabajadores chinos, por lo que ha considerado que este programa contradice ese compromiso. A su juicio, se trata de “viviendas pagadas con el dinero de todos los aragoneses para trabajadores extranjeros”, cuando la prioridad, ha subrayado, “deben ser las familias de aquí”.