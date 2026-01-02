Zaragoza registra una de las temperaturas máximas más bajas de España el 1 de enero de 2026

Zaragoza ha estrenado el año con uno de los días más fríos del invierno. El 1 de enero de 2026, la capital aragonesa registró una temperatura máxima de tan solo 2,5 °C, lo que la situó como la quinta capital de provincia más fría de España ese día, según datos compartidos por Meteo Aragón basados en registros oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las únicas ciudades con máximas más bajas fueron León, Lleida, Logroño y Zamora. Este dato contrasta con las temperaturas medias habituales de enero en Zaragoza, donde los termómetros suelen rondar los 10 °C de máxima.

La temperatura de 2,5 °C como máxima en pleno centro de Zaragoza no solo supone un dato inusual frente a los promedios mensuales, pero refleja un día especialmente frío incluso para las condiciones invernales del interior del país. El interior peninsular suele presentar heladas y mañanas con temperaturas bajo cero durante enero, aunque los valores diurnos suelen recuperarse hacia cifras más templadas.

Este desplome térmico no fue un caso aislado en el interior de la Península en torno al Año Nuevo, ya que en otras zonas del país se registraron avisos por temperaturas muy bajas y heladas, con valores por debajo de -4 °C en áreas como la meseta norte y el interior este, según informes meteorológicos nacionales.

Un 1 de enero gélido en el Valle del Ebro

La baja temperatura registrada fue consecuencia de una masa de aire frío continental que afectó al interior peninsular a comienzos del año, acompañado de cielos mayormente nubosos y heladas generalizadas por la mañana. La geografía de la ciudad, enclavada en el Valle del Ebro, favorece que las inversiones térmicas mantengan el frío durante toda la jornada cuando estas masas de aire invernal quedan estancadas.

Previsión meteorológica para la próxima semana

Según diversas previsiones meteorológicas, la próxima semana se espera que el frío continúe predominando en Zaragoza, aunque con variaciones y cierto aumento de las máximas a mediados de semana. La predicción a corto plazo indica que las temperaturas máximas oscilarán entre los 7 °C y 13 °C, mientras que las mínimas podrían bajar hasta -1 °C por la noche, especialmente si persisten los cielos despejados al amanecer. Los modelos meteorológicos también señalan una posibilidad moderada de precipitaciones ligeras a principios de semana.

El lunes 5 de enero podría nevar en Zaragoza Una publicación compartida de 𝒁𝒂𝒓𝒂𝒈𝒐𝒛𝒂_𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒖𝒎 (@zaragoza_premium)

Pero hay una parte de la previsión de Zaragoza que ha generado una especial expectación entre los zaragozanos: el lunes podría nevar débilmente en la capital aragonesa. Aunque la posibilidad no es alta, algunos mapas de predicción muestran un hasta un 50 % de probabilidad de chubascos de nieve leve durante la mañana del lunes. Si las condiciones son favorables, podrían acumularse de entre 2 y 3 centímetros, sobre todo en la perde la ciudad. Esto coincide con una entrada de aire frío que podría favorecer la formación de copos, sobre todo si las temperaturas permanecen alrededor de los 0 °C durante las horas más frías del día.