Azcón acusa a Alegría de olvidar su "pasado" y pide "política limpia" antes que "campaña limpia"

El presidente de Aragón ha recordado que su adversaria “tuvo que pagar 4.400 euros por incumplir las normas electorales" en plena campaña electoral

Azcó, este sábado, a su llegada al funera en Santa Engracia por los dos montañeros fallecidos en Panticosa. / JAIME GALINDO

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reaccionado este sábado a la propuesta de la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, para que los partidos se comprometan a una campaña electoral limpia, asegurando que “Pilar Alegría se olvida de su pasado” y quiere que la ciudadanía también "nos olvidemos”.

En opinión de Azcón, Alegría es "la única dirigente de todos los políticos en Aragón que ha sido condenada por la Junta Electoral a la hora de hacer trampas”, y ha recordado que “fue condenada en las elecciones europeas y fue condenada en las elecciones catalanas”, como ha declarado a los medios antes de asistir al funeral por la pareja de montañeros fallecidos en Panticosa tras quedar sepultados por un alud cuando practicaban esquí de montaña.

El presidente aragonés y también candidato a la reelección por el PP en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, ha recordado que su adversaria “tuvo que pagar 4.400 euros por incumplir las normas electorales en plena campaña electoral”. Y aunque se ha mostrado de acuerdo con la idea de una “campaña limpia”, ha matizado que “la política limpia" que quieren proponer a los aragoneses es "incompatible con los escándalos de corrupción que hoy salpican al Partido Socialista”.

En este sentido, ha acusado a Alegría de haber defendido “escándalos de corrupción y escándalos sexuales” desde el Consejo de Ministros. Azcón ha concluido que “la limpieza de la política es previa a que haya una campaña limpia”, insistiendo en que, a su juicio, el planteamiento de la candidata socialista no puede desvincularse de su trayectoria y de la actuación del PSOE en el Gobierno de España.

