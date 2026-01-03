Azcón acusa a Alegría de olvidar su "pasado" y pide "política limpia" antes que "campaña limpia"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reaccionado este sábado a la propuesta de la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, para que los partidos se comprometan a una campaña electoral limpia, asegurando que “Pilar Alegría se olvida de su pasado” y quiere que la ciudadanía también "nos olvidemos”.

En opinión de Azcón, Alegría es "la única dirigente de todos los políticos en Aragón que ha sido condenada por la Junta Electoral a la hora de hacer trampas”, y ha recordado que “fue condenada en las elecciones europeas y fue condenada en las elecciones catalanas”, como ha declarado a los medios antes de asistir al funeral por la pareja de montañeros fallecidos en Panticosa tras quedar sepultados por un alud cuando practicaban esquí de montaña.

El presidente aragonés y también candidato a la reelección por el PP en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, ha recordado que su adversaria “tuvo que pagar 4.400 euros por incumplir las normas electorales en plena campaña electoral”. Y aunque se ha mostrado de acuerdo con la idea de una “campaña limpia”, ha matizado que “la política limpia" que quieren proponer a los aragoneses es "incompatible con los escándalos de corrupción que hoy salpican al Partido Socialista”.

En este sentido, ha acusado a Alegría de haber defendido “escándalos de corrupción y escándalos sexuales” desde el Consejo de Ministros. Azcón ha concluido que “la limpieza de la política es previa a que haya una campaña limpia”, insistiendo en que, a su juicio, el planteamiento de la candidata socialista no puede desvincularse de su trayectoria y de la actuación del PSOE en el Gobierno de España.