Los datos de Renfe en 2025: 8,1 millones de viajes en el corredor Madrid-Zaragoza-Figueras

Los servicios de Alta Velocidad (AVE) y Larga Distancia de Renfe cerraron 2025 con más de 37,3 millones de viajes, un aumento del 5,97 % sobre 2024 y un récord histórico para la compañía, que ha registrado beneficios netos en el segmento de la alta velocidad. Sin embargo, en el corredor Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-Girona Figueras los más 8,1 millones de viajes fueron similares a los del año anterior.

Renfe ha explicado en un comunicado que los viajes en AVE han superado los 21,5 millones, casi un 5% más que los 20,5 millones de 2024, mientras que los servicios de Avlo registraron un crecimiento del 36 %, al sumar más de 6,2 millones de viajes, frente a los 4,55 millones del ejercicio anterior. Por su parte, Alvia concluyó el año con cerca de 6 millones de viajes, frente a los 5,8 millones del ejercicio anterior, mientras que Euromed e Intercity superaron conjuntamente los 2,6 millones.

Para Renfe, este hito "pone de relieve el crecimiento sostenido de este medio de transporte durante los últimos años", en un 2025 en el que la compañía fue líder en todos los corredores en los que presta servicio.

La empresa ha explicado que, al tratarse de un operador público, los ingresos de Renfe en el segmento de la Alta Velocidad y Larga Distancia "no se destinan al reparto de dividendos, sino a la financiación de servicios ferroviarios deficitarios pero esenciales para millones de personas".

El corredor Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-Girona-Figueres superó los 8,1 millones de viajes, al contabilizar tanto servicios de AVE como de Avlo, con números que están "en línea" con los datos registrados el año anterior.

Por su parte, el corredor que une la Comunitat Valenciana y Murcia con el centro peninsular superó los 7,7 millones de viajes, un 40 % más que los 5,5 millones registrados en 2024.

Asimismo, el corredor que conecta Madrid con Andalucía también mostró una evolución positiva, con 7,2 millones de viajes, frente a los 6,9 millones contabilizados en 2024.

Por último, la línea Madrid-Castilla y León-Galicia, así como la que une la capital española con Asturias también tuvieron aumentos relevantes en AVE y Avlo, al superar los 4,6 millones de viajes, dato muy superior al de 2024 (2,5 millones).