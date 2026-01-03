Discordia en Zaragoza por el ataque de Trump a Venezuela y la captura de Maduro: "No les importáis nada, solo quieren el petróleo"

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su mujer, ha provocado discordia en Zaragoza. En la plaza España de la capital aragonesa se han encarado defensores y detractores de la intervención del presidente americano, Donald Trump, en el país latinoamericano, al haber convocado movilizaciones ambas partes, cada una con distintos fines.

Por un lado, múltiples venezolanos se han concentrado en la plaza España esta tarde para celebrar la "liberación" del país tras el ataque que ha realizado Estados Unidos en la madrugada de este lunes con la finalidad de, como el mismo Trump ha expresado, juzgar a Maduro por narcotráfico en los tribunales de Nueva York y llevar a cabo una transición "segura" de Venezuela. Los defensores de la acción han gritado al unísono "libertad, libertad, libertad" para después cantar unidos el himno nacional.

El presidente de la Asociación Civil Ibero Venezolana en Aragón, Wilson García, ha expresado que los venezolanos han recibido la noticia de la captura del líder de su país "con júbilo", aunque ha aclarado que también están "extremadamente preocupados" por los presos políticos en suelo venezolano. "El dictador Maduro es el líder de una organización criminal y ya han expresado que arremeterían contra los rehenes si se veían arrinconados", ha asegurado,

Por otro lado, decenas de ciudadanos se han sumado a la convocatoria de protesta de la Coordinadora Juvenil Socialista a través de la red social X para denunciar la intervención en Venezuela. "No les importáis nada, solo quieren el petróleo", ha clamado una mujer contraria al ataque americano frente a los defensores de la acción. Con ella han alzado la voz más personas contrarias a Trump. "Fuera yanquis de Venezuela", han reivindicado. Sujetaban una gran pancarta que rezaba "No a la agresión imperialista contra Venezuela". Al lado del letrero, la cara del presidente americano tachada.