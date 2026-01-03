El mejor balneario de España está en Aragón: tiene baños milenarios

Alhama de Aragón es un pueblo mediano al oeste de la provincia de Zaragoza, en una zona irregular y rodeado de naturaleza. Sin llegar siquiera a los 1000 habitantes, un repaso a la historia de este lugar hace entender que, desde muchos siglos atrás, este hermoso lugar ha sido reconocido por la increíble calidad de sus aguas. La primera parte de su nombre, Alhama, es en realidad una evolución del vocablo árabe Al-Hammam, que significa “los baños”. Una alusión a la increíble calidad de sus aguas donde incluso algunos baños han permanecido intactos durante siglos a exactamente 33º C de temperatura.

Aunque con origen árabe, es probable que la existencia de estas termas ya fuese un secreto a voces desde la época romana, donde hay alusiones a su existencia. Desde entonces ha sido un lugar irónicamente convulso, forma parte de la leyenda del Cid Campeador quien lo arrebató a los musulmanes y años después por el rey Alfonso I y más adelante disputado entre castellanos y aragoneses hasta el siglo XV. Lo único que no ha variado a lo largo de los siglos son las propiedades del agua que brota en los manantiales.

La historia del pueblo diluida en aguas termales

En el propio balneario, existe un espacio mucho más antiguo que la construcción del propio edificio. Se dice de él que es uno de los baños más antiguos de España y era conocido como “Baños Viejos”, un lugar para que los romanos que invadieron la península en el siglo III a.C. pudieran relajarse y que estaba dividido en dos espacios que siguen existiendo hoy en día. Los baños del Moro y de la Mora nacen de un manantial natural que nace de la misma roca y nutre los espacios de aguas medicinales.

El balneario se encuentra cercano a la Laguna de Gallocanta, un lago alimentado por aguas termales que surgen de su lecho y que se integra en las propias terapias del balneario, ubicada a 500 metros del centro histórico del pueblo. Los visitantes contarán con un vecino muy particular: uno de los monasterios más antiguos de nuestro país. Se trata del Monasterio de Piedra, fundado por tres monjes circenses y es considerado monumento natural desde 1983. Aunque el edificio haya visto días mejores, sigue impresionando por la monumentalidad de sus estructuras y su idílica ubicación en medio de un parque con jardines, bosques y saltos de agua.

Panorámica de uno de los hoteles y alrededores / ALHAMA DE ARAGÓN

El complejo termal cuenta con tres hoteles, todos ellos con acceso libre a zonas deportivas, jardines y al lago termal. El Hotel Termas es reconocido por su historia, abriendo sus puertas por primera vez en el año 1860 y reabierto de nuevo en el 2011 tras su rehabilitación. Cuenta con 4 estrellas y 54 habitaciones, 10 suites y 8 habitaciones comunicadas. Todas ellas concebidas para crear un ambiente único y relajante.

El Hotel Parque, de mayor capacidad, incluye 90 habitaciones en un edificio que integra zonas de tratamientos termales y lúdicos, además de modernos tratamientos de belleza y bienestar. En último lugar, el Gran Hotel Cascada es un recinto más exclusivo que cuenta con 13 habitaciones superiores, 10 suites y una exclusiva suite con salón y terraza privada con vistas al lago.

Un circuito de aguas medicinales

Las aguas de este manantial son un reclamo en sí mismas. Consideradas de utilidad pública en el año 1860, sus cualidades le confieren numerosas cualidades gracias a su composición. Unas aguas de mineralización media, bicarbonatadas, sulfatadas, cálcico-magnésicas y, aunque pueda sonar mal, ligeramente radioactivas.

Los baños en estos balnearios han demostrado servir de tratamiento para algunos dolores articulares, contracturas musculares y otras dolencias, gracias a su capacidad analgésica y ligeramente sedantes, que también las hace valiosas para personas que sufran de estrés, ansiedad y otras alteraciones nerviosas.

Este lugar queda como uno de los más interesantes del país por su increíble historia y sus aguas turquesas en un entorno natural de película. Algunos huéspedes de años anteriores han señalado que en algunos aspectos, el lugar resulta menguado frente a lo que fue, lo que, por otra parte, le confiere un aura si cabe más tranquila. Sin duda, una opción a tener en cuenta para aquellos que necesitan un baño relajante.