Entre 1992 y 1995
Muere a los 78 años la aragonesa María Eugenia Cuenca, la primera mujer consellera del Govern, bajo la etapa de Pujol
Illa recibió a Jordi Pujol en el Palau de Pedralbes en pleno juicio contra el expresident y su familia
El Periódico
La exconsellera de Governació María Eugenia Cuenca, la primera mujer en formar parte del Govern de la Generalitat, ha fallecido a los 78 años, según ha informado este lunes la actual consellera de Interior, Nuria Parlón. Cuenca fue miembro del Executiu entre 1992 y 1995, durante la etapa del president Jordi Pujol, un nombramiento que marcó un hito en la historia institucional de Catalunya.
Parlon ha lamentado "profundamente" su fallecimiento en un mensaje difundido en la red social X, en el que ha trasladado su pésame a familiares, amigos y allegados.
Nacida en Calatayud en noviembre de 1947, Cuenca desarrolló una amplia trayectoria política vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de cuya dirección formó parte entre 1989 y 2004. Inició su carrera institucional en el ámbito educativo, al ejercer como secretaria general de Ensenyament de la Generalitat a mediados de la década de los ochenta.
Posteriormente dio el salto a la política estatal como diputada de Convergència i Unió en el Congreso, cargo para el que fue elegida en las elecciones generales de 1986 y 1989. En 1992, Pujol la incorporó a su Govern como consellera de Governació, convirtiéndose así en la primera mujer en acceder a un alto cargo de la Generalitat, un hecho pionero en un ámbito hasta entonces exclusivamente masculino.
Tras su etapa en el Ejecutivo catalán, Cuenca continuó su actividad parlamentaria y fue elegida diputada de CiU en el Parlament en las elecciones autonómicas de 1999 y 2003, consolidando una trayectoria política de largo recorrido tanto en las instituciones catalanas como en las estatales.
Condolencias de Puigdemont
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha destacado en una publicación en la red social X lo decisivio de la figura de Cuenca en una época en que la presencia femenina en la política era minoritaria. "Fue una gran consellera en un tiempo en el que la política –el poder en general, también en la prensa– era un mundo de hombres", ha destacado. "Abrió camino con su know-how y su lealtad al Govern de Catalunya".
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio drástico del tiempo en Aragón: la borrasca Francis traerá nieve y temperaturas gélidas antes de Reyes
- Feli se jubila y Zaragoza se queda sin su 'mejor tortilla de patata': 'Llevamos desde el 91 al pie del cañón
- Desalojadas de manera 'urgente' 30 personas de un edificio okupado en el centro de Zaragoza
- Esta es la lista completa del PP de Jorge Azcón para las elecciones de Aragón del 8F
- La madre de Cala, la primera bebé de Zaragoza del año: 'Ha sido un poco surrealista, diferente y para recordarlo toda la vida
- Filas de hasta una hora en las bibliotecas de Zaragoza en Navidad: 'Hay días que me quedo sin sitio. Es una vergüenza
- Zaragoza sube el precio del Bizi: esto costarán los abonos y los viajes en 2026
- El 'súper' inspector de Hacienda que investigó la trama Koldo, candidato de Aragón-Teruel Existe en las elecciones de Aragón