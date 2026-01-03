Navidad y Año Nuevo disparan la presión asistencial en las urgencias hospitalarias de Aragón

Las navidades encaran ya su recta final y más pronto que tarde quedarán atrás unos festivos que, por el momento, han dejado un pico de atenciones en las urgencias hospitalarias de Aragón. El repunte se ha producido, sobre todo, los días Navidad y Año Nuevo, con 971 y 836 usuarios atendidos respectivamente entre los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza respecto a los 798 y 770 que acudieron a este servicio en Nochebuena y Nochevieja entre ambos centros. Las cifras crecen, además, respecto a mediados de diciembre, lo que se traduce en un incremento de la presión asistencial, habitual en estas fechas.

En concreto, el 1 de enero fueron atendidos en las urgencias del Miguel Servet 511 pacientes, mientras que el día previo, 31 de diciembre, el número de atenciones fue de 449. Se dio respuesta a 62 urgencias más. Esta tendencia se repite en el Clínico aunque de manera muy sutil, ya que mientras el primer día del año se atendió a 325 usuarios, en Nochevieja fueron 321, según las cifras de Sanidad.

"La tarde del 31 de diciembre empezó tranquila. Luego hubo un pico de demanda sobre las 20.00 horas, con patologías no muy graves, que se dio justo antes de la cena de Nochevieja. Volvió la tranquilidad y sobre las 2.00 de la madrugada llegaron varias personas mayores, muchos con temas respiratorios", desarrolla una profesional sanitaria que trabaja en las urgencias del Royo Villanova.

El pico de atenciones en Año Nuevo llega tras una caída de la presión asistencial desde el día de Navidad. Fue entonces cuando se produjo el mayor pico en las urgencias de ambos hospitales de Zaragoza, al pasar de atender a 798 usuarios a 971. El 25 de diciembre acudieron al Servet 643 pacientes, mientras que el 24 de diciembre fueron 482. Ello supone un cerca de un 22% más de atenciones entre un festivo y otro. También en el Clínico aumentó el número de usuarios entre Nochebuena y Navidad, aunque en este caso fue una subida leve: de 328 pacientes a 316.

El pico de atenciones se alcanzó el 25 de diciembre tras un mes con un progresivo aumento de la demanda en el Servet. Los datos de Sanidad indican que, a mediados de mes, acudieron a las urgencias 467 usuarios. Diez días más tarde, esta cifra ascendió hasta los 643. En el caso del Clínico, la tendencia ha sido la contraria, ya que mientras el 15 de diciembre se atendieron 522 urgencias, el 25 fueron 328.

Para comprender los datos cabe tener en cuenta que el pico alcanzado el día 25 coincidió con los primeros días festivos de unas navidades en las que, en plena epidemia de gripe, para reducir la saturación en los hospitales públicos, desde el Departamento de Sanidad se optó por mantener más camas abiertas que en las mismas fechas de 2024. Profesionales sanitarios del Royo Villanova añaden que la dirección del centro también ha reforzado el personal de Medicina para esta Navidad, lo que agradece.

"El mayor problema al que nos enfrentamos es el número de camas, porque muchas veces no tenemos y tenemos que ir buscando por las plantas del hospital", expone la profesional del Royo Villanova, que menciona que los días 28 y 29 de diciembre también fueron "duras" las guardias.

"Estuvo casi un día hasta que la atendieron"

También Gabriela, una usuaria que este viernes esperaba en las urgencias del Servet para visitar a su hija, menciona una alta demanda en este hospital el día 30. "Estuvo casi un día entero hasta que la atendieron. Estuvo horas a la espera", ha afirmado. Gabriela ha indicado que la joven "tenía los labios blancos y cambió de color, se puso amarilla". Le hicieron una transfusión de sangre y continúa en observación. "Estoy esperando a ver cómo va", ha compartido.

Como Gabriela, Pilar Bernad también esperaba noticias de su padre. "Hemos llegado a las 5.30 horas. La ambulancia le ha atendido súper rápido y ahora le están haciendo análisis", ha indicado tras algo más de cinco horas en el hospital. La zaragozana ha explicado que su padre, de 77 años, está "muy desorientado y se cae". Tras varios intentos de conseguir cita a tiempo en el centro de salud que le corresponde, el de San José Sur (Canal Imperial), han recurrido a las urgencias. "Lleva una semana intentando que lo vea el médico de cabecera, pero le dan para el 19 de enero. Hemos ido al centro de salud y es imposible. Al final hoy hemos llegado a una situación en casa que no podía ser", ha expresado sincera.

Pilar ha denunciado que "para el médico de cabecera se tarde tres semanas en tener cita", una situación que asegurado que hasta ahora "nunca había pasado". También ha agradecido que al menos este viernes hayan atendido a su padre con fluidez. "El 16 de noviembre vinimos a urgencias y fue terrible. Estuvimos 14 horas en el pasillo", ha recordado.

También Marta, que aguardaba a que la llamaran en el Servet tras haber hecho el triaje, ha hecho referencia al tiempo de espera. "Estoy por un tema del riñón, porque estoy sangrando y para ver qué me dicen. Llevo una hora esperando, pero la última vez, hace dos meses, estuve siete... Fue por el mismo motivo", ha explicado.

Entre los usuarios que esperaban a ser atendidos en las Urgencias del Servet también estaban Rosario, Raúl y Rocío, que tras veinte minutos de espera han explicado que han acudido al servicio por primera vez tras esperar varios meses a una respuesta para su madre. "Tiene un problema cardiovascular y desde agosto no le han solucionado nada", ha compartido él, a lo que ha añadido Rocío: "La enfermera va a curarla a casa porque mi madre no puede ir al centro de salud. Le hace fotos y se las enseña al médico, pero él no viene a casa y llevamos así...".

Rosario, la paciente, ha compartido que siente "miedo" porque la pierna le "chorrea" cuando va andando por casa, ya que tiene una úlcera en la espinilla izquierda. "Lleva meses con antibiótico, pero tampoco es cuestión de estar así siempre", ha apuntado Raúl.