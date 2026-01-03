El rincón medieval de Aragón que esconde la catedral más pequeña de España

En la comarca de La Ribagorza, en Huesca, se esconden pequeños y grandes pueblos llenos de historia y encanto que, a los pies de los majestuosos Pirineos aragoneses, esperan a ser descubiertos. Este territorio, situado entre el Prepirineo y la alta montaña, está formado por 34 municipios, algunos muy conocidos por su atractivo turístico, como Benasque, y otros menos populares que conservan intacta su esencia rural, su patrimonio y su tranquilidad.

Entre los pueblos escondidos y menos populares de la comarca se encuentra uno con un encanto especia, marcado por su pasado medieval. Sus calles empedradas nos cuentan siglos de historia entre grandes castillos, pequeñas ermitas, antiguos monasterios y un entorno de naturaleza desbordante que envuelve a quien lo visita.

Dos joyas del siglo X

Considerado uno de los Pueblos más Bonitos de España, Roda de Isábena esconde entre sus imponentes murallas una de las catedrales más singulares de nuestro país. Se trata de una auténtica joya del románico del siglo XI, reconocida por ser una de las catedrales más antiguas de España y, al mismo tiempo, la más pequeña.

Se trata de la Catedral de San Vicente Mártir, un templo único que sorprende no solo por su ubicación en un pueblo de apenas unas calles, sino también por su excelente estado de conservación. Lo más curioso es que aún mantiene elementos originales de hace siglos, como su claustro románico, que te permite viajar directamente a la Edad Media y comprender la importancia histórica que tuvo Roda de Isábena en el antiguo Reino de Aragón.

Otro de los monumentos que podemos encontrar en este pequeño pueblo, que cuenta con apenas medio centenar de habitantes, es el Palacio del Prior. Este edificio, que data del siglo XVI, se conserva prácticamente intacto y es una de las construcciones civiles más destacadas de la localidad.

Se encuentra situado detrás de la catedral y también es conocido como la Casa Abacial, ya que fue la residencia de los priores que administraban el antiguo conjunto catedralicio, reforzando así la importancia histórica y religiosa que tuvo Roda de Isábena durante la Edad Media.

Conjunto histórico de Roda de Isábena. / AYUNTAMIENTO DE ISÁBENA

Importancia histórica

Roda de Isábena es uno de los pueblos que contribuyeron al origen de la Corona de Aragón, motivo por el que cuenta con una gran relevancia histórica dentro de la comunidad autónoma. Además, durante siglos fue capital del antiguo condado de Ribagorza y sede episcopal, un papel clave que propició la construcción de la catedral y convirtió a este pequeño enclave en un importante centro religioso, político y cultural en la Edad Media.

Visitar Roda de Isábena aunque es un pueblo pequeño, con apenas 50 habitantes, su historia, su catedral única y sus rincones escondidos lo convierten en una joya imprescindible para cualquier viajero que quiera descubrir el corazón histórico de Aragón.