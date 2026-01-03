Regalos para los niños y niñas ingresados en la planta de Pediatría del hospital Clínico Universitario de Zaragoza
Voluntarios y miembros de los Cuerpos de Seguridad y de Emergencias han visitado esta semana a los más pequeños
Un amplio despliegue de voluntarios ha participado esta semana en el reparto de regalos a los niños ingresados en la planta de Pediatría del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, en una jornada solidaria organizada con la colaboración de distintas instituciones y entidades.
En la actividad, han participado efectivos de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencias, de la Policía Nacional, de la Policía Local, de los Bomberos, de la Brigada Logística y la URBE, que han acompañado a los menores durante el reparto, ha informado el Gobierno de Aragón.
Junto a ellos, han colaborado voluntarios de Puerto Venecia, entidad que ha donado los regalos entregados, así como un grupo de voluntarios caracterizados con trajes de personajes de Star Wars, que han contribuido a animar la jornada y a hacer más cercana la experiencia para los pacientes pediátricos.
Esta acción se enmarca en las actividades de acompañamiento y humanización de la atención sanitaria que se desarrollan en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, con el objetivo de mejorar el bienestar emocional de los niños ingresados y de sus familias durante su estancia hospitalaria.
