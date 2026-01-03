La sociedad civil venezolana en Aragón celebra la detención de Maduro: "Ahora nos preocupan los presos políticos"
"La noticia de la detención del dictador la recibimos con júbilo", dice Wilson García, de la Asociación Civil Ibero Venezolana
El ataque de EEUU sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su mujer ha sido celebrado por parte de la oposición al régimen chavista en el exterior. En Aragón, el presidente de la Asociación Civil Ibero Venezolana, Wilson García, asegura que han recibido la nocticia "con júbilo", si bien se muestran también "extremadamente preocupados" por los presos políticos en suelo venezolano. "El dictador Maduro es el líder de una organización criminal y ya han expresado que arremeterían contra los rehenes si se veían arrinconados", asegura García.
"He recibido muchas llamadas, he estado toda la mañana muy atento", explica García, que cuenta que se ha enterado a las 7.00 de la mañana cuando ha recibido el aviso de un amigo desde Colombia "que también lleva muchos años en la lucha por el orden constitucional en Venezuela". "Me ha dicho que estaban bombardeando varias ciudades pero realmente las ciudades no han sido el objetivo de los EEUU, sino bases militares", ha dicho.
Aunque todavía existe mucho desconocimiento sobre el ataque, García asegura que según se está haciendo público los ataques del ejército estadounidense habrían sido "quirúrgicos" y solo se habrían centrado en objetivos "militares y de telecomunicaciones". "Lo que sí se ha confirmado ya es el ataque al Cuartel de la Montaña, donde está enterrado el dictador Chavez", cuenta este líder opositor desde Zaragoza, quien es también secretario político de Vente Venezuela, el partido político de María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En la capital aragonesa residen unos 6.000 venezolanos.
Las palabras de Azcón
Y aunque la incertidumbre siga siendo la sensación predominante en la comunidad venezolana en Aragón, García asume que quedan "horas duras" por delante. "La organización criminal -como denomina al Gobierno de Maduro- cuenta con guerrillas urbanas y armadas que ya han salido a la calle. Lo que esperamos es que no amedrenten a la población civil", dice.
Sobre los posibles intereses de EEUU en el Caribe, García defiende que el presidente Trump quiera recuperar "las empresas con contrataciones legales que Chavez expropió". "Lo entiendo", asegura.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, también ha reaccionado al ataque de EEUU sobre Venezuela y ha asegurado este sábado que sigue "con preocupación absoluta" lo que está aconteciendo en el país caribeño. "Debemos ser prudentes. Venezuela sufre una narcodictadura desde muchísimos años y nuestro deseo es libertad y democracia. Los problemas de Venezuela solo los va a arreglar el respeto a la democracia, a la libertad y a los derechos humanos", ha dicho Azcón. "Le deseamos al pueblo venezolano que la época de represión, de lo que ha significado la dictadura de Maduro, pueda terminar cuánto antes y empiece una nueva época de ilusión", ha añadido
