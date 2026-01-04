Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaReal ZaragozaPirineoZaragozeandoElecciones 8FRestaurantes Zaragoza
instagramlinkedin

Aspanoa invierte 54.000 euros en equipos informáticos y pantallas para reducir pruebas y pinchazos a niños con cáncer

Esta mejora ayudará a unificar en una sola exploración lo que antes requería tres pruebas diferentes: PET-TC, TAC con contraste y resonancia

Parte de los equipos informáticos adquiridos para el Miguel Servet.

Parte de los equipos informáticos adquiridos para el Miguel Servet. / ASPANOA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La asociación aragonesa contra el cáncer infantil, Aspanoa, ha destinado 54.145 euros a la adquisición de ocho equipos informáticos y 16 pantallas de alta resolución para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, centro de referencia para el tratamiento de todos los niños con cáncer en Aragón, que permitirán reducir el número de pruebas y pinchazos a estos pacientes.

Esta incorporación tecnológica permitirá a los especialistas analizar las imágenes con mayor precisión y contribuirá a reducir el número de pruebas necesarias, haciendo el proceso más rápido y menos invasivo para los pacientes oncopediátricos, ha informado Aspanoa.

De hecho, esta mejora ayudará a unificar en una sola exploración lo que antes requería tres pruebas diferentes: PET-TC, TAC con contraste y resonancia. "Esto supone menos citas, menos pinchazos, menos exposición a radiación ionizante y, en muchos casos, evitar sedaciones para los niños más pequeños", ha explicado Leticia de la Cueva, jefa de la Sección de Imagen Híbrida de este Servicio.

Esta tecnología será especialmente importante en el seguimiento de niños con linfomas y sarcomas, aunque también beneficiará a otros menores con cáncer. "Para nosotros es un salto cualitativo Ahora podremos ver las imágenes con una resolución óptima, lo que aporta más seguridad y precisión en el diagnóstico", ha señalado la doctora.

Noticias relacionadas y más

El primer beneficiado ha sido un niño de 5 años con un linfoma, que el pasado 15 de diciembre solo tuvo que hacerse una prueba en lugar de las tres habituales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estas son las horas en las que es más probable que nieve en Zaragoza
  2. Cambio drástico del tiempo en Aragón: la borrasca Francis traerá nieve y temperaturas gélidas antes de Reyes
  3. Desalojadas de manera 'urgente' 30 personas de un edificio okupado en el centro de Zaragoza
  4. Esta es la lista completa del PP de Jorge Azcón para las elecciones de Aragón del 8F
  5. La madre de Cala, la primera bebé de Zaragoza del año: 'Ha sido un poco surrealista, diferente y para recordarlo toda la vida
  6. Filas de hasta una hora en las bibliotecas de Zaragoza en Navidad: 'Hay días que me quedo sin sitio. Es una vergüenza
  7. El 'súper' inspector de Hacienda que investigó la trama Koldo, candidato de Aragón-Teruel Existe en las elecciones de Aragón
  8. ¿Nieve en Zaragoza para la cabalgata de Reyes? Esta es la predicción de la Aemet

Aspanoa invierte 54.000 euros en equipos informáticos y pantallas para reducir pruebas y pinchazos a niños con cáncer

Aspanoa invierte 54.000 euros en equipos informáticos y pantallas para reducir pruebas y pinchazos a niños con cáncer

La Laponia española, una joya de Aragón: se ha convertido en uno de los destinos más silenciosos del mundo

La Laponia española, una joya de Aragón: se ha convertido en uno de los destinos más silenciosos del mundo

García-Dihinx, Natalia Román, Gerard Olivé y Mikel Lorente: cuatro referentes de la montaña fallecidos en un solo año en Aragón

García-Dihinx, Natalia Román, Gerard Olivé y Mikel Lorente: cuatro referentes de la montaña fallecidos en un solo año en Aragón

Así trabaja Unkar, el perro que ha participado en los últimos rescates por aludes en el Pirineo aragonés: "No falla"

Así trabaja Unkar, el perro que ha participado en los últimos rescates por aludes en el Pirineo aragonés: "No falla"

La campana de los perdidos que suena a diario en esta plaza de Zaragoza entre obras y vestigios del pasado

La campana de los perdidos que suena a diario en esta plaza de Zaragoza entre obras y vestigios del pasado

Las partidas fantasma del presupuesto de Zaragoza: ¿qué proyectos se repiten año tras año?

EL PERIÓDICO nombra a Sergio Pérez subdirector y a Raquel Machín, jefa de Deportes

EL PERIÓDICO nombra a Sergio Pérez subdirector y a Raquel Machín, jefa de Deportes

Estos son los candidatos a las elecciones del 8F en Aragón: ocho jugadores, una partida

Estos son los candidatos a las elecciones del 8F en Aragón: ocho jugadores, una partida
Tracking Pixel Contents