Aspanoa invierte 54.000 euros en equipos informáticos y pantallas para reducir pruebas y pinchazos a niños con cáncer
Esta mejora ayudará a unificar en una sola exploración lo que antes requería tres pruebas diferentes: PET-TC, TAC con contraste y resonancia
La asociación aragonesa contra el cáncer infantil, Aspanoa, ha destinado 54.145 euros a la adquisición de ocho equipos informáticos y 16 pantallas de alta resolución para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, centro de referencia para el tratamiento de todos los niños con cáncer en Aragón, que permitirán reducir el número de pruebas y pinchazos a estos pacientes.
Esta incorporación tecnológica permitirá a los especialistas analizar las imágenes con mayor precisión y contribuirá a reducir el número de pruebas necesarias, haciendo el proceso más rápido y menos invasivo para los pacientes oncopediátricos, ha informado Aspanoa.
De hecho, esta mejora ayudará a unificar en una sola exploración lo que antes requería tres pruebas diferentes: PET-TC, TAC con contraste y resonancia. "Esto supone menos citas, menos pinchazos, menos exposición a radiación ionizante y, en muchos casos, evitar sedaciones para los niños más pequeños", ha explicado Leticia de la Cueva, jefa de la Sección de Imagen Híbrida de este Servicio.
Esta tecnología será especialmente importante en el seguimiento de niños con linfomas y sarcomas, aunque también beneficiará a otros menores con cáncer. "Para nosotros es un salto cualitativo Ahora podremos ver las imágenes con una resolución óptima, lo que aporta más seguridad y precisión en el diagnóstico", ha señalado la doctora.
El primer beneficiado ha sido un niño de 5 años con un linfoma, que el pasado 15 de diciembre solo tuvo que hacerse una prueba en lugar de las tres habituales.
