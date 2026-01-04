Azcón ve en la captura de Maduro una "oportunidad" para que la democracia regrese a Venezuela

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha reunido con los representantes de la comunidad venezolana en Aragón después de que en la madrugada de este sábado Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a su presidente, Nicolás Maduro, que ahora está encarcelado en Nueva York, y también a su mujer, Cilia Flores. "La realidad es que hoy Maduro ya no es un dictador, hoy es un preso y por lo tanto creo que los demócratas no tenemos que sentir ninguna pena, ninguna tristeza", ha expresado tras el encuentro el popular.

El líder del PP en Aragón ha celebrado que el pueblo venezolano viva ahora "un punto de inflexión" y tenga también "una esperanza y una ilusión nueva" tras los que ha descrito como veinte años de "drama" bajo el mandato del "narcodictador Maduro". El líder de la comunidad aragonesa ha denunciado que desde 2013 se han exiliado nueve millones de venezolanos, se ha "empobrecido" del país "como no se conocía en la historia" y ha habido "miles y miles de presos políticos". Por eso, considera que la detención del chavista es una "oportunidad para lo esencial, que es que la democracia y la libertad llegue a Venezuela".

Azcón ha remarcado que la voluntad del Gobierno de Aragón es que se cumpla la constitución venezolana y que, en un plazo de 30 días, se convoquen elecciones en Venezuela para que "un gobierno democrático afronte una transición democrática". "Lo mejor que les podemos desear es que esa constitución venezolana se cumpla y Venezuela pueda volver a de dónde nunca debió salir, que es a la democracia y a la libertad".

Alejandro Landaeta, portavoz de Vente Venezuela, ha agradecido las palabras de Jorge Azcón y la oportunidad de poder difundir el mensaje de "liberar" a su país de un sistema que ha denunciado que les ha mantenido "cautivos durante 26 años". El venezolano ha asegurado que ahora sus compatriotas dejan atrás un capítulo político y ha mandado un mensaje de prudencia. "Es el momento de mantenernos unidos porque está en juego no solamente la libertad de todo un pueblo, si no la seguridad de todo un continente", ha afirmado.

Jorge Azcó se reúne con representantes venezolanos en Aragón, este domingo. / Fabián Simón / Gobierno de Aragón

Landaeta ha denunciado que los venezolanos llevan más de 20 años de "maltrato" en los que se ha violado el derecho a la libertad de la población y ha recordado que sus compatriotas fueron a las urnas el 28 de julio de 2024 sin éxito. "Creemos en el desarrollo de la democracia para el desarrollo de la sociedad y de esa forma hemos venido actuando los venezolanos", ha sostenido, y luego ha añadido: "Lamentablemente, Venezuela está tomada por una estructura criminal que no nos ha permitido el goce y disfrute de nuestros derechos como ciudadanos".

Por eso, después de los que ha asegurado que han sido muchos años de trabajo, considera que ahora los venezolanos vislumbran "una salida democrática a una transición ordenada". El venezolano ha explicado que todavía no han logrado el objetivo final pero ha asegurado que ahora comienza una etapa "que va a cambiar radicalmente la situación geopolítica, no solamente de Venezuela si no del continente".