La comunidad venezolana de Aragón se concentra en Zaragoza: "¡Volveremos a casa! Hasta el final"

La comunidad venezolana en Aragón se ha vuelto a concentrar en la plaza España de Zaragoza para celebrar la "libertad" del pueblo tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura el presidente chavista del país Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores. Los venezolanos han afirmado que ahora se adentran en el "inicio de una transición" en la que desean dejar atrás los que han sido más de veinte años bajo el mandato de un gobierno "criminal" y "terrorista". "¡Volveremos a casa! Hasta el final", clamaba una pancarta.

Agrupados en un semicírculo y sin dejar de aplaudir, los manifestantes han alzado banderas venezolanas en un símbolo de defensa de la "libertad" de Venezuela. Entre ellas, alguna rotulada con la palabra Táchira, un estado del occidente del país que es fronterizo con Colombia. "Hasta nunca, super bigote", decía otro de los letreros en un tono irónico con el que despedía a Maduro.

A esta se han sumado otras pancartas en defensa de la captura del líder chavista, que desde que se produjera durante la mañana de este sábado ha estado bañada en la discordia: mientras unos la han visto como el final a la dictadura del que describen como un "narcodictador", Nicolás Maduro, otros han recordado que se ha tratado de una vulneración flagrante del derecho internacional. Y es por este desacuerdo por lo que el letrero de una defensora rezaba: "Si no eres venezolano, no opines. Tenemos años invadidos por rusos, chinos, iraníes y cubanos. Explotando nuestros recursos... Sé empático. Gracias".

A la concentración han acudido representantes políticos del Ayuntamiento de Zaragoza Gobierno de Aragón. Entre ellos, la alcaldesa Natalia Chueca; el portavoz de Vox en la ciudad, Julio Calvo; la presidenta de las Cortes, Marta Fernández (Vox), y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, entre otros.

La líder de Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo aragonés, Tomasa Hernández, también ha estado presente. "Hay mucha gente que se tiene que ir para que vosotros volváis. El que queráis. El que no, aquí tenéis vuestra casa", ha dicho. Esta mañana, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha reunido con los representantes de la comunidad venezolana en Aragón para conocer su situación y ha compartido que ve el momento actual como un "punto de inflexión" y también una oportunidad para que la democracia vuelva a instaurarse en Venezuela.

La comunidad venezolana también se concentró este sábado en Zaragoza. La protesta coincidió con la convocada por quienes rechazan el ataque de Estados Unidos a Venezuela, y unos y otros intercambiaron cánticos en defensa de sus visiones, opuestas entre ellas.