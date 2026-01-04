El hospital de Calatayud da la bienvenida a su primer bebé de 2026: un niño de 3,68 kilos

Tres días después de que comenzara 2026, el hospital Ernest Lluch de Calatayud ha registrado su primer nacimiento de este año. El pequeño llegó al mundo este sábado 3 de enero a las 20.02 horas y pesó 3,68 kilogramos. El primer bilbilitano del año ha sido niño, mientras que en el resto de hospitales públicos de Aragón han sido niñas.

El día 1 de enero nació en el hospital de Barbastro la primera bebé del año en Aragón, que fue además también la primera en llegar al mundo este 2026 en España. Su nombre es Elena Cortina Gistau y llegó al mundo pasados unos segundos de las 0.00 horas del primer día del año. Pesó 3,25 kilos y midió 48,1 centímetros.

A la 1.18 de la madrugada nació la segunda bebé de Aragón, y la primera turolense, en el hospital Obispo Polanco. Pesó 3,38 kilos. La tercera aragonesa en llegar al mundo fue Cala Royo Iglesias, que vio la luz por primera vez a la 1.30 de la madrugada. Su madre, Beatriz Iglesias, dio a luz en el hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza, lo que hizo de Cala la primera niña en nacer en la capital aragonesa en 2026.

En el hospital de Alcañiz, la primera bebé nació también el 1 de enero, aunque ella lo hizo a las 4.45 horas. Pesó 2,855 kilos.