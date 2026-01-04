Inditex afianzará en junio su proyecto en Aragón con el estreno de su centro de Malpica

La logística es uno de los puntales de la economía aragonesa desde hace años. Las conexiones con el resto del territorio español han hecho de la comunidad el corazón de las operaciones de empresas de enorme tamaño. Una de ellas, Inditex, el gigante textil creado hace décadas por Amancio Ortega, apuntalará su relación con Aragón en medio año, con la puesta en marcha a plena operación de su macrocentro logístico en Malpica.

Los planes de la empresa textil pasan por que el nuevo complejo entre en funcionamiento, a pleno rendimiento, el próximo mes de junio. El pasado verano, en julio, Inditex contrató a unos 250 trabajadores directos para encargarse de las tareas básicas en unas primeras pruebas piloto sobre el funcionamiento del centro. Las previsiones de la firma es llegar hasta los 1.500 empleados contratados a medio plazo, cuando ya esté en marcha todas las operaciones a llevar a cabo en el centro logístico.

La empresa afirma que los trabajos avanzan al ritmo esperado y que sería a mediados de 2026 cuando el centro pueda comenzar a estar a pleno rendimiento. La guinda a un proyecto que comenzó en octubre de 2023, cuando se demolió la Universidad Laboral. En las últimas semanas, las obras en el centro logístico de Malpica se han centrado en la finalización del edificio de servicios, una instalación con vestuarios, comedor, sala para atención médica e incluso gimnasio para los trabajadores. También tendrá aparcamiento propio, además de zonas verdes en el exterior.

Un operario, en el exterior del centro logístico. / Rubén Ruiz

La obra de Inditex en Malpica llegará hasta los 223.000 metros cuadrados, tal y como refleja el proyecto presentado por el gigante textil al Gobierno de Aragón, que declaró ya hace dos años el PIGA (Proyecto de Interés General Autonómico) a la gran ampliación de la empresa textil. Una iniciativa que no ha dejado de crecer y que el pasado mes de octubre tuvo una nueva modificación del proyecto. Inditex solicitó entonces una ampliación para incorporar una planta de planchado, de más de 20.000 metros cuadrados. Este edificio se levantará en una parcela contigua y que estará conectada al resto del centro con su propia pasarela. Esta nueva construcción terminará sus obras en julio de 2026, según las estimaciones reflejadas en el PIGA.

Los números del crecimiento de Inditex en Zaragoza no se limitan al espacio ocupado. También lo hace la inversión estimada de la compañía. 100 millones de euros fue la inversión inicial para la puesta en marcha del complejo de Malpica. Un dato que llegará hasta los 600 millones cuando la macroplanta se encuentre a pleno rendimiento.

El edifico central del futuro complejo ocupará hasta 142.000 metros cuadrados, en una nave diseñada para las operaciones automatizadas para mejorar los procesos de distribución y clasificación de las prendas de ropa. Hay seis silos, también robotizados, para favorecer el almacenamiento de los productos y hasta 113 muelles de carga. El edificio principal tiene cinco pasarelas elevadas que se conectan a esos silos, en busca de unas operaciones logísticas lo más sencillas y ágiles para el funcionamiento de toda la distribución.

En cuanto a la contratación y creación de empleo, el complejo empezó a operar en pruebas con 250 empleados. Los primeros contratos se centraron en tareas clave para el funcionamiento del centro como la descarga y ubicación de mercancías, la preparación de pedidos para tiendas físicas y online, y la gestión de envíos tanto terrestres como aéreos. Es resumen, todo lo necesario para que las prendas lleguen puntualmente a las tiendas.

La operación en Malpica se hace en clave de refuerzo y no de sustitución. La propia empresa ha aclarado que esta iniciativa de crecimiento no sustituirá a la planta que la marca ya tiene en Plaza ni será una deslocalización de otros centros. Con el crecimiento de Inditex en la Universidad Laboral, Zaragoza se convierte en una referencia para el desarrollo logístico del gigante textil creado por Amancio Ortega, al contener en la misma ciudad dos de las cinco plantas que la firma tiene dedicadas a la moda de mujer. Las otras tres plantas se encuentran en Arteixo (Galicia), Meco (Madrid) y Lelystad (Países Bajos), la única fuera de suelo español.

Los terrenos de la Universidad Laboral volvieron hace semanas al foco mediático ya que su derribo fue realizado por una empresa vinculada a la trama Koldo, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Según la UCO, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría cobrado 100.000 euros por la demolición de la Universidad Laboral. Esta obra fue realizada por Erri Berri S. L., vinculada a Servinabar, la empresa que centralizó muchas de las operaciones que investiga la Guardia Civil