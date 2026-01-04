La Laponia española, una joya de Aragón: se ha convertido en uno de los destinos más silenciosos del mundo

Todo el mundo tiene claro lo que significa la palabra silencio. Ahora bien, si atendemos a la RAE, esta nos dice que proviene del vocablo latino silentium y algunas de sus acepciones son abstención de hablar o falta de ruido. Y, para gozar del silencio, la calma y la quietud nos trasladamos hasta un paraje que forma parte de la España Vaciada y es conocido como la Laponia española: una joya de nuestro país que se ha convertido en uno de los destinos más silenciosos del mundo situado en los montes Universales.

Antes de descubrir esta joya tenemos que viajar a la España Vaciada. A aquellos pueblos que están a punto de desaparecer y que para conseguir habitantes despliegan todo su ingenio. Podemos, por ejemplo, descubrir el municipio más pequeño de Teruel, que cuenta con 13 habitantes e infinitos encantos. Y lo mismo pasa con los pueblos pequeños de Guadalajara (con 6 habitantes) o Cuenca (con 11 personas censadas).

Silencio absoluto en los Montes Universales

Hemos hablado de Guadalajara, Cuenca y Teruel y no lo hemos hecho de forma aleatoria. Precisamente en la confluencia de estas provincias se despliegan ante nosotros los montes Universales, conocidos por muchos viajeros como la Laponia española. Allí, los amantes del cicloturismo tienen su edén particular gracias a la ruta ciclista denominada Montañas Vacías, un recorrido de casi 700 kilómetros que recorre, además de los montes ya mencionados, la sierra de Javalambre y la de Gúdar.

Esta ruta discurre mayoritariamente por pistas forestales y caminos, pero no hay que subestimarla, ya que es dura. Las distancias entre puntos de abastecimiento en algunos casos pueden llegar a los 75 kilómetros y los desniveles aparecen de forma constante ante nuestros ojos. Eso sí, hay alternativas menos cañeras en las que el recorrido pasa de los 700 a los 150 kilómetros.

La Laponia española en verano

No queremos que el viajero se lleve a engaño. Y si se visita la Laponia española en verano el paisaje dista mucho de ser como un escenario de la película Frozen. La nieve se derrite y el viajero/senderista/ciclista puede disfrutar de la Serranía Celtibérica en todo su esplendor. Y esto incluye, cómo no, el silencio. Volvemos a hablar de la ausencia de sonido o, mejor dicho, de Quiet Parks International, una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es identificar los lugares más silenciosos del planeta y concienciar sobre los beneficios de su conservación, tanto para las personas como para la fauna del entorno.

La asociación cuenta con una red de voluntarios en todo el mundo para verificar y certificar distintos espacios basándose en sus criterios de calidad acústica. No refiriéndose al silencio como la ausencia de sonido, sino como la ausencia de contaminación acústica de origen humano. Y este equipo ha encontrado en la Laponia española un auténtico edén. De hecho, Quiets Parks ha concedido a Montañas Vacías el título de Quiet Trail, convirtiéndose así en el primero de Europa, y en la primera ruta en bicicleta en todo el mundo que consigue esa distinción.

Montañas Vacías se une gracias a este nombramiento al Niobrara Wild and Scenic River Trail, en Nebraska, Estados Unidos, galardonado en 2023, y al Coifing Lake Circular Trail, en el Taipingshan National Forest de Taiwán, galardonado en 2022.

En definitiva, si te apasiona el cicloturismo y perderte por bellos caminos de España en los que la calma está garantizada, la ruta Montañas Vacías es una joya que conviene visitar en tu próxima expedición sobre dos ruedas. Y es que, como decimos de la Laponia española, es una joya de nuestro país que se ha convertido en uno de los destinos más silenciosos del mundo.