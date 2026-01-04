EL PERIÓDICO nombra a Sergio Pérez subdirector y a Raquel Machín, jefa de Deportes

Sergio Pérez (Binéfar, 1973) ha sido nombrado nuevo subdirector de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con el objetivo de reforzar la apuesta por la información digital de calidad de un área que ha registrado un importante crecimiento, sobre todo a raíz de la adquisición del diario por parte de Prensa Ibérica en el año 2019. Pérez, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, llegó al diario en el año 1996, donde ha desarrollado toda su trayectoria profesional, siempre en la sección de Deportes en tareas multidisciplinares relacionadas con el Real Zaragoza, el fútbol regional, el baloncesto y los contenidos polideportivos de la comunidad.

El nombramiento persigue continuar con la transformación iniciada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y adaptar los contenidos a las nuevas necesidades y perfiles de los lectores del siglo XXI, de forma que Sergio Pérez, que seguirá formando parte del staff, centrará su tarea en coordinar las informaciones digitales de toda la redacción e impulsar todavía más las cifras de audiencia del diario. A su lado estará David López, que fue nombrado subdirector en octubre de 2023, con motivo de los cambios introducidos tras la designación de Ricardo Barceló como nuevo director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Gonzalo de Domingo, redactor jefe de diseño, maquetación, producto y responsable del hub de papel completa el staff, encargado de liderar los cambios del diario.

Siempre ligado al deporte

La trayectoria profesional de Sergio Pérez se inició en La Manaña de Lérida y en el Heraldo en Huesca. Como redactor desarrolló el novedoso suplemento semanal sobre los Juegos Escolares de Aragón, un producto diferencial a finales de los años 90. Posteriormente se dedicó a la información del CAI Zaragoza desde el nacimiento del club en el año 2002 hasta que en 2009 fue nombrado jefe de sección.

En esta etapa, Sergio Pérez ha acuñado un artículo de opinión diario sobre la actualidad del Real Zaragoza que ha obtenido un gran seguimiento. Deportes se ha distinguido por poner el foco en el periodismo puro y clásico, con un excelente equipo de trabajo, priorizando siempre la noticia y la información exclusiva y añadiendo valor con apuestas diferenciadoras y con sello propio como la entrevista de la semana, por la que desfilaron 200 exjugadores, expresidentes y extrenadores del Real Zaragoza, o por series con peso concienciador como Mujer y deporte. La sección se ha adaptado constantemente a la evolución de los tiempos por la llegada de la digitalización y las nuevas tecnologías.

En 2022, Pérez, muy ligado a la población oscense de Esplús, fue nombrado redactor jefe del área de Deportes, asumiendo además tareas directamente relacionados con el staff del diario. El objetivo fue reforzar la sección, una de las señas de identidad de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN por su seguimiento de audiencia y su repercusión pública.

El puesto que deja vacante Sergio Pérez lo ocupará Raquel Machín (Zaragoza, 1981), que será la nueva jefa de Deportes de EL PERIÓDICO DE Aragón. Machín, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, pronto entró a formar parte de la plantilla del diario, donde realizó sus primeras prácticas en Deportes. Ese mismo año colaboró en el suplemento de las Fiestas del Pilar. Fue en 2003 cuando entró a formar parte de la sección, compaginando el trabajo con el final de sus estudios en Madrid. Durante dos años coordinó el suplemento de Juegos Escolares que se publicaba todos los miércoles.

Un área estratégica

Raquel Machin ha escrito de prácticamente todos los deportes y ha contado los éxitos de figuras ilustres como Sheila Herrero, Teresa Perales o Carlos Pauner. Tras el ascenso del BM Aragón a la Asobal se especializó en el balonmano, siguiendo el día a día del equipo y viviendo un momento tan especial como la final de la Copa EHF en Magdeburgo. Desde 2010, coincidiendo con el regreso del entonces CAI Zaragoza a la ACB, sigue la actualidad del Casademont Zaragoza, tanto masculino como femenino desde la creación del equipo en 2020. Asimismo, ha repasado las grandes gestas históricas del deporte aragonés con sus protagonistas tanto en reportajes especiales como en suplementos conmemorativos o en series semanales de entrevistas.

Raquel Machí, nueva jefa de Deportes de EL PERIÓDICO / Jaime Galindo

Desde su creación en 2019 ha formado parte del jurado de los Premios Mujer y Deporte que otorga EL PERÓDICO DE ARAGÓN junto a Caja Rural de Aragón y en las últimas tres ediciones ha sido la presentadora de la gala de estos galardones. En los últimos seis años también ha asumido, en momentos puntuales, la coordinación de la sección de Deportes.

Estos cambios en la redacción persiguen afianzar al diario como un medio de referencia en Aragón, poniendo el acento en el desarrollo de una estrategia digital y de audiencia que permita cumplir con las expectativas de los lectores de la comunidad.