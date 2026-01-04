El secreto mejor guardado del Bajo Aragón que debes visitar

Entre sierras, ríos y campos de olivos y almendros se extiende el Bajo Aragón, una comarca que combina paisajes de ensueño con pueblos llenos de encanto e historia.

Es de cascos medievales y castillos imponentes hasta tradiciones centenarias como la Ruta del Tambor y el Bombo, esta tierra ofrece experiencias únicas para quienes buscan descubrir el auténtico espíritu aragonés. Cada pueblo guarda secretos, rincones escondidos y patrimonio que transporta a otra época, convirtiendo el Bajo Aragón en un destino imprescindible para amantes del turismo rural, la cultura y la naturaleza.

Donde rompen el silencio

Samper de Calanda, situado en la provincia de Teruel, es un pequeño pueblo con una población de aproximadamente 800 habitantes. Según la tradición, su nombre deriva de “San Pedro de las Calandrias”, haciendo referencia a las antiguas alondras que poblaban la zona y que formaban parte del paisaje y la vida cotidiana de sus primeros habitantes. Este origen refleja la conexión histórica y natural del pueblo con su entorno, conservando aún hoy su carácter rural y pintoresco.

Forma parte de la famosa Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón, una tradición centenaria que ha sido reconocida con el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Durante la Semana Santa, los tambores y bombos resuenan por todo el pueblo en espectaculares procesiones y desfiles, convirtiendo a Samper en un destino imprescindible para quienes quieren vivir la esencia de esta tradición aragonesa. Esta celebración, única en España, combina religiosidad, cultura y espectáculo, atrayendo a visitantes de toda la región y del extranjero.

Su iglesia espectacular

El pueblo de Samper de Calanda está presidido por su impresionante iglesia parroquial, un edificio que data del siglo XVIII y que se alza como el centro histórico y cultural del municipio.

Su fachada y torre imponente dominan el paisaje urbano, mientras que en su interior se conservan elementos arquitectónicos y artísticos que reflejan el estilo y la tradición religiosa de la época, convirtiéndola en una visita imprescindible para quienes recorren este pintoresco rincón del Bajo Aragón.

Para los amantes del motor

Además, a las afueras del pueblo se encuentra el Circuito de Samper, un espacio al aire libre diseñado para los amantes de los coches y las motos. Este complejo cuenta con un circuito principal y, un circuito de karts, ofreciendo diversión tanto a pilotos experimentados como a aficionados.

Es un lugar donde multitud de entusiastas del motor se reúnen para realizar tandas con sus vehículos, perfeccionar su conducción o simplemente disfrutar de la velocidad en un entorno seguro y controlado. Aunque pequeño, el circuito se ha convertido en un referente para la práctica del motor en la provincia de Teruel, combinando la pasión por las carreras con la cercanía de un pueblo con historia y encanto.