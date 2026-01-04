Estos son los candidatos a las elecciones del 8F en Aragón: ocho jugadores, una partida

Aragón se encamina a una larga e intensa campaña electoral para decidir, el próximo 8 de febrero, qué partido es el encargado de dirigir el futuro a corto plazo de la comunidad. Las primeras elecciones autonómicas adelantadas de la historia ya tienen a sus protagonistas, los ocho candidatos de las ocho formaciones que están representadas en las Cortes y que aspiran, como poco, a seguir teniendo su espacio en La Aljafería por cuatro años más. Los liderazgos, por sabidos o por novedosos, son el primer paso de todos los partidos para prender la mecha de un nuevo tiempo político.

Los dos primeros, lógicos y sabidos. Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE) son los dos sujetos en torno a los que orbitará toda la política aragonesa en las próximas semanas y quien sabe si los próximos años. Presidente de los conservadores y secretaria general de los socialistas evidencian el enfrentamiento PP-PSOE a escala autonómica y lograrán toda la atención nacional que no les ha faltado desde que arrancase la pasada legislatura. Ambos insisten en que Aragón será el centro de la conversación, pero ninguno escapa a la influencia absoluta de la política nacional en sus discursos, debates y propuestas. Las dudas por resolver el cuándo y el cuánto desfilarán sus líderes nacionales por las localidades de la comunidad autónoma.

Azcón se sabe con ventaja. El líder popular se encuentra en un buen momento, con reconocimiento nacional, y con «la ola» antiSánchez salpicando todos los estratos de la política. Los anuncios milmillonarios y la buena situación económica favorecen al presidente del Gobierno de Aragón, que tiene entre ceja y ceja la treintena de diputados y un Ejecutivo solo compuesto por simpatizantes del Partido Popular. La situación de Extremadura fue un aviso a navegantes: crecer, para depender más de Vox, es solo ponerse de puntillas. No es la misma perspectiva, pues la valoración y exposición de Azcón dista mucho de la percepción que se tiene de María Guardiola. El conservador cuenta con el respaldo completo de Génova en su decisión de adelantar los comicios, nada pasa en el PP de Aragón si él no es conocedor y la política nacional, el enfrentamiento con el sanchismo que encarna Pilar Alegría, le facilita una vía de escape en los debates o propuestas que se centren en algunas fallas de su gestión.

Esos fallos, sobre todos los ligados a la sanidad o los servicios públicos, son los que pretende aprovechar Pilar Alegría. La candidatura a la presidencia de Aragón es el cierre de un círculo que comenzó hace un año, con su nombramiento como secretaria general del PSOE Aragón. La más ágil en la precampaña, la exministra de Educación no ha parado ni un momento desde la convocatoria electoral y recorre kilómetros y municipios para decir, a la cara del votante, que quiere presidir la comunidad. Recuperar el tiempo perdido para tener tiempo -de Gobierno- futuro. No le desagrada, ni a Alegría ni a su equipo, tener al Ejecutivo central como respaldo y a la figura de Pedro Sánchez como valedor. La nacida en La Zaida apostará por esa cercanía y por una campaña electoral «diferente» para revitalizar al electorado progresista: los socialistas insisten en que la abstención fue lo que deparó el peor resultado del PSOE en Extremadura. Pero también aseguran que no hay fuga hacia la derecha. Alejar del debate la corrupción de Ábalos, Koldo, Cerdán y cía y mostrarse contundente frente al acoso contra las mujeres visto en el seno del partido son dos acciones que Alegría debe repetir para convencer, primero, y vencer, después.

Vox fue el último partido en confirmar a su líder. A horas de que 2025 se fuese, la ultraderecha confirmaba que Alejandro Nolasco se quedaba. El joven turolense se mantiene como líder de Vox en el momento de mayor distancia con el Partido Popular. Una posición cómoda para un hombre muy crítico con Azcón, duro en el discurso y con ganas de evidenciar siempre las diferencias. Nolasco apenas ha dejado palabras o discursos de acercamiento, contadas ocasiones, desde su salida del Gobierno autonómico en el verano de 2024. Vox, que crecerá algunos escaños, planteará una campaña en clave nacional, con Santiago Abascal constantemente en la comunidad y con un tacticismo que mira al Congreso de los Diputados, pero que arrastra a otras instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas batallas para una sola guerra y una única misión: apretar al PP.

Tomás Guitarte vuelve a ser el elegido para dirigir a Teruel Existe. El objetivo es lograr un escaño por Zaragoza, una machada para afianzar el proyecto más allá de la provincia que lo vio nacer y para ser ese partido bisagra capaz de entenderse con las dos fuerzas del bipartidismo. Sin embargo, Guitarte y compañía no quieren equivocarse en su camino a las urnas: Azcón se deja querer por ellos y Alegría (el sanchismo) tiene una notable relación con Teruel Existe si se compara con el PSOE de Lambán. Ambas fuerzas miran con buenos ojos un hipotético pacto con Guitarte. El voto de Teruel, por cómo está organizada demográficamente la elección, hace que la provincia vuelva a ser el lugar más codiciado para desnivelar las balanzas.

La izquierda, desunida

Revolución en los rostros, continuidad en la separación. La izquierda a la izquierda del PSOE vuelve a concurrir por separado a unas elecciones autonómicas, pero lo hace con primeros espadas completamente renovados, vía reorganización interna o por procesos de primarias. Nuevas caras para un nuevo tiempo político.

En Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo será el candidato a la presidencia de Aragón. El joven oscense, hoy diputado dentro del grupo Sumar en el Congreso, apurará su estancia en la Cámara Baja para mantener el foco mediático nacional y apuntalar, vía Madrid y vía Aragón, su aterrizaje en la política autonómica. Lógicamente, CHA no quería ir en coalición y prefería mantener su marca -algo innegociable- y ofrecer una alternativa de izquierdas y aragonesista para un espacio, el de la izquierda alternativa, que puede crecer si las encuestas aciertan y el PSOE retrocede posiciones. Pueyo, el hombre con mayor exposición en CHA desde hace dos años, asume el liderazgo de una formación que quiere dar un paso al frente en estos comicios.

La desunión estuvo en la izquierda con perspectiva nacional. Podemos e Izquierda Unida estuvieron más cerca que nunca, según fuentes de ambos partidos, de lograr un acuerdo inédito para la batalla autonómica, pero habitual en las contiendas electorales nacionales. El eco de Extremadura, con un pacto a última hora, resonaba con esperanza en Aragón, pero la aparición de Sumar (que no tiene implantación territorial en la comunidad) y los vetos de la dirección madrileña de los podemistas hicieron saltar por los aires cualquier tipo de acuerdo.

En los morados, María Goicoechea regresa a la primera línea política. La exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer es la candidata de Podemos y la encargada de cerrar dos años «perdidos» por la formación: un diputado (Andoni Corrales) enfrentado con la dirección orgánica y un nuevo equipo directivo afanado desde hace tiempo en cerrar una herida que sangra por demasiados costados. Se ha recuperado el partido y se trabajaba en lograr esa extensión más allá de Zaragoza que, admiten en el seno podemista, se perdió. No dio tiempo, porque la llamada anticipada a las urnas pilló a Podemos en plena expansión. No será tampoco una campaña fácil, ya que el propio Corrales ha denunciado el proceso de primarias y la batalla de Goicoechea y su equipo será hacia fuera y, también, hacia dentro.

Con cara femenina concurre Izquierda Unida. Álvaro Sanz se apartó del liderazgo hace semanas para que Marta Abengochea sea la persona que aspire a mantener a IU en las Cortes de Aragón. Negociadora, esforzada en encontrar esa conexión con Podemos, la candidata de Izquierda Unida pudo al menos añadir a Sumar a su equipo. Un movimiento nada arraigado en Aragón, pero que sí permite a la izquierda contar con el apoyo de ministros, tanto de IU como de Sumar, si así lo requieren para la participación en mítines y actos de campaña. Una nueva mirada, la de Abengochea, en unos comicios que también servirán para dirimir quién, si Podemos o IU, deben ser los encargados de liderar el espacio a la izquierda del PSOE ahora que la plataforma de Yolanda Díaz (lo reconocen abiertamente en Madrid) ya parece más que agotada ante este ciclo político.

Vagón de cola para el PAR. Alberto Izquierdo, presidente de los aragonesistas, vuelve a concurrir por Teruel camino hacia la presidencia autonómica. Él y sus colaboradores rechazan esas encuestas que «cada vez dan menos votos, pero siempre se sacan más», como dijo en la presentación de la candidatura. Nunca como hasta ahora había resonado tanto, hasta el penúltimo día, la posibilidad de acudir en una coalición a las elecciones autonómicas. Dijo el centro derecha aragonés que se habló con Chunta, pero todas las miradas estaban puestas en el PP de Jorge Azcón y los cálculos en las filas conservadoras. Uno más uno no siempre da dos en política y los votos en Teruel «valen» más, por el reparto de representantes en las Cortes. Ahí, en esa provincia, es donde el PAR sigue teniendo un notable control provincial y comarcal que supone el primer reto para Izquierdo: activar toda su maquinaria y convencer a esos vecinos de que las elecciones autonómicas son motivo de movilización, en un voto tradicionalmente pegado al municipalismo. Como ya hiciera en 2023, en plena crisis interna por el liderazgo del partido, el PAR e Izquierdo llegan a los comicios en un alambre cada vez más fino. Pero de equilibrios sabe, y mucho, el Partido Aragonés.