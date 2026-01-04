Estas son las listas del PAR para las elecciones de Aragón del 8F

El Partido Aragonés ha presentado unas listas renovadas para las elecciones autonómicas del 8 de febrero encabezadas por Alberto Izquierdo en Teruel, Francisco Nasarre en Zaragoza y María Ángeles Roca en Huesca, con una apuesta por la juventud, la experiencia municipal y la defensa del territorio como señas de identidad del proyecto.

Las candidaturas del PAR estarán lideradas por Alberto Izquierdo como candidato a la Presidencia de Aragón y quien, como presidente de la formación, explica que las listas “significan el nuevo Partido Aragonés” y suponen “la renovación completa de arriba abajo” con hombres y mujeres “jovencísimos, varios de ellos menores de 30 años”.

Izquierdo ha subrayado que los candidatos “representan al territorio que ya están gestionando en los municipios a los que pertenecen como alcaldes y alcaldesas” y ha definido las listas como “puro Partido Aragonés, puro territorio, pura gente joven con ganas de defender Aragón”, además de recalcar que actúan “sin ataduras, sin vetos y sobre todo sin órdenes de nadie”.

En Teruel, Izquierdo, actual portavoz del PAR en las Cortes y con una trayectoria ligada a la política municipal y provincial, estará acompañado en los puestos de salida por Cristina Navarro, Ramiro Domínguez, Marta Sancho y Carlos Gracia, junto a alcaldes y concejales de distintas comarcas.

En Zaragoza, el secretario general del PAR, Francisco Nasarre, lidera la candidatura, seguido por Susana Garrido, José Luis Frisa, María Olga Salas y José Ángel Bolea, con una lista integrada por cargos del partido de toda la provincia.

En Huesca, María Ángeles Roca encabeza la lista, acompañada por Javier Labat, Susana Puyuelo, Francisco Villellas y María Eugenia Gabás, completándose con representantes del Partido Aragonés de la provincia.