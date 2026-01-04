Tiempo en Aragón: los efectos de la borrasca Francis se suavizan en el Pirineo, pero sigue la alerta en Zaragoza y Teruel

Los efectos de la borrasca Francis en Aragón se han suavizado este domingo respecto a las previsiones iniciales y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido cancelar el aviso amarillo por nevadas en el Pirineo oscense.

No significa eso que el temporal que está arrasando España vaya a pasar de largo por la comunidad. Al contrario. De hecho, la mejoría en el Pirineo aragonés contrasta con la situación en la Ibérica zaragozana, en Albarracín y en la zona del (Teruel). Aquí, hay avisos amarillos por nieve para esta tarde, entre las 15.00 y las 23.59 horas. La cota irá descendiendo y se pueden dar nevadas por encima de los 800 metros.

En la provincia de Teruel ya están preparados para lo que pueda pasar esta tarde y la DPT ha comunicado que movilizará a 22 equipos propios para hacer frente a Francis.

Por su parte, el Gobierno de Aragón, tras la reunión celebrada este domingo en la Sala de Crisis del 112, ha decidido mantener el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta "ante la incertidumbre del episodio y la posibilidad de nevadas y heladas asociadas a la borrasca Francis", han indicado desde el Ejecutivo. También por las posibles afecciones que pueda generar en carreteras, municipios y servicios en puntos concretos de la comunidad autónoma.

En la reunión han estado presentes los consejeros de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y de Fomento, Octavio López; junto con los directores generales de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, además del jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil, Jorge Crespo

El lunes, bajada de temperaturas

Las consecuencias de Francis en Aragón se seguirán notando el lunes. Para mañana, la Aemet ha activado un aviso naranja por bajas temperaturas en el Pirineo oscense y aviso amarillo por temperaturas mínimas en Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo.

Además, el aviso amarillo por nieve de este domingo en Albarracín y Jiloca se amplía hasta mañana a las 12.00 horas.

Recomendaciones

Desde el Gobierno de Aragón se recuerda que el descenso de las temperaturas puede provocar la formación de placas de hielo, especialmente en carreteras y zonas urbanas, por lo que se recomienda extremar la precaución, mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Del mismo modo, se recomienda viajar lo mínimo y necesario y siempre provistos de cadenas y/o neumáticos de invierno, mantas, ropa de invierno, agua y algún alimento no perecedero.